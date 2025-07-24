Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları neler, hibe ve kredi desteği ne kadar, geri ödeme planı nasıl?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı aracılığıyla yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyasında başvurular sürüyor. 2023 yılında hayata geçirilen bu proje, İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların yenilenmesini desteklemek amacıyla geliştirildi. Kampanya kapsamında hak sahiplerine 875 bin TL'ye kadar hibe, 875 bin TL'ye kadar ise düşük faizli kredi desteği sağlanıyor. Üstelik başvuru için özel bir koşul aranmıyor ve kredi geri ödemelerinde ilk yıl faiz alınmıyor. İşte, "Yarısı Bizden" projesine dair tüm ayrıntılar…
Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde İstanbul’un birçok noktasında hem başvuru süreci hem de kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru için herhangi bir ön şart aranmayan bu kampanya kapsamında, hak sahiplerine geri ödemesiz hibe, uzun vadeli düşük faizli kredi ve taşınma desteği sunuluyor. Geri ödemeler, yapı ruhsatının alınmasından tam 24 ay sonra başlıyor ve 10 yıla kadar uzayan vadelerle geri ödeme olanağı sağlanıyor. Peki bu kapsamlı destekten kimler faydalanabiliyor, hangi kalemlerde ne kadar ödeme yapılıyor ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili tüm detaylar…
YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.
PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?
Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.
GERİ ÖDEME PLANI NASIL?
İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.
İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.
ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?
Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.
TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?
Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.