Yaşam köyüne 2 milyon 400 bin izlenme kaldı Roger Waters, Pink Floyd'un hit şarkısı The Wall'ın haklarını iki yıllığına Türkiye'deki İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV'e vermişti. Ünlü şarkıcılar tarafından seslendirilen şarkının klibi şu ana kadar 7 milyon 600 bin kez izlendi. 10 milyonu bulması halinde engelliler için bir yaşam köyü kurulacak

Habertürk Giriş: 09.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:33 facebook

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