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        Haberler Müzik Yaşam köyüne 2 milyon 400 bin izlenme kaldı

        Yaşam köyüne 2 milyon 400 bin izlenme kaldı

        Roger Waters, Pink Floyd'un hit şarkısı The Wall'ın haklarını iki yıllığına Türkiye'deki İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV'e vermişti. Ünlü şarkıcılar tarafından seslendirilen şarkının klibi şu ana kadar 7 milyon 600 bin kez izlendi. 10 milyonu bulması halinde engelliler için bir yaşam köyü kurulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:33
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        2 milyon 400 bin izlenme kaldı
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        Roger Waters, Pink Floyd'un hit şarkısı 'The Wall'un haklarını iki yıllığına Türkiye'deki İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV'e vermişti.

        Destek için şarkıyı Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı gibi şarkıcılar seslendirdi. Şarkıya Türkçe sözleri ise Hakan Kural yazdı. Şarkının klibi, şu ana kadar 7 milyon 600 bin kez izlendi.

        Klibin YouTube izlenmesi 10 milyona ulaşırsa engelliler için bir yaşam köyü kurulacak.

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        #İZEV
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