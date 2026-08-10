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        Haberler Yaşam Çanakkale'de yangın sonrası ortaya çıkan tümülüste kazı çalışması yapılacak

        Çanakkale'de yangın sonrası ortaya çıkan tümülüste kazı çalışması yapılacak

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Çınarlı köyünde geçen yılki orman yangınının ardından açığa çıkan ve definecilerin hedefi olan tümülüste arkeolojik kazı yapılacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Prof. Dr. Reyhan Körpe, tümülüste jeofizik çalışması yapılacağını belirterek, "Bu çalışma tümülüsün içerisinde eğer tahrip olmamışsa bir mezar odası ya da lahit gibi yapıların bulunulup bulunmadığını ve tam olarak yerini saptamamızı sağlayacak. Daha sonra da arkeolojik kazıyla bunları ulaşmaya çalışacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Yangın sonrası ortaya çıkmıştı! Araştırılacak

        Çınarlı köyü yakınlarında geçen yıl 11 Ağustos'ta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ertesi gün kontrol altına alındı. Yangında özellikle Güzelyalı bölgesinde birçok ev ve 570 hektarlık orman alevlerden zarar gördü.

        Yangının ardından merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında ortaya çıkan tümülüs ise definecilerin hedefi oldu. Definecilerin kazı yaptıkları tümülüste tünel kazdığı görüldü.

        Tümülüste Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe'nin bilimsel danışmanlığında arkeolojik kazı çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

        "DARDANOS ANTİK KENTİ İLE İLİŞKİLİ OLAN TÜMÜLÜSLER"

        Geçen sene Çanakkale'deki yangının sonucunda pek çok tarihi kalıntının gün yüzüne çıktığını belirten Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Bunlar Çanakkale civarındaki bu orman örtüsü altında kalmış olan bazı tümülüsler, yangın sonrasında da açığa çıktı. Bunlardan birinde geçen sene Çanakkale Arkeoloji Müzesi'yle birlikte kazısını yaptık. Dardanos Mahallesi yakınlarında bir tümülüstü.

        Açığa çıkan diğer bir tümülüs ise maalesef defineciler tarafından üstten ve yanlardan kaçak kazılar ile tahrip edilmiş. Tümülüs şu anda jandarma tarafından 24 saat kontrol ediliyor. Bu yıl içerisinde bu tümülüste kazı yapılmasını planladık. Her iki tümülüsün Dardanos Antik Kenti ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Tümülüslerin milattan önce 5'inci yüzyılda, bölgeye hükmeden Dardanoslu Zeniz Hanedanı adına yapıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

        Öncelikli olarak tümülüste jeofizik çalışması yapılacağını belirten Prof. Dr. Körpe, "Bu çalışma tümülüsün içerisinde eğer tahrip olmamışsa bir mezar odası ya da lahit gibi yapıların bulunulup bulunmadığını ve tam olarak yerini saptamamızı sağlayacak. Daha sonra da arkeolojik kazıyla bunları ulaşmaya çalışacağız" dedi

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