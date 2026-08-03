Bu kasabada tüm şehir aynı binada yaşıyor: Okuldan karakola her şeyin aynı binada olduğu sıradışı Whittier kasabası

Alaska'nın sıra dışı kasabası Whittier, dışarıdan bakıldığında soğuk, devasa ve yalnız bir beton bloğunu andırıyor. Ancak bu 14 katlı binanın içine girdiğinizde, koca bir şehrin bütün işleyişiyle tek bir yapıya sığdırıldığını görüyorsunuz.

Nüfusu 300'e yaklaşan bu izole yerleşim yeri, dünya üzerinde tüm sakinlerinin aynı binada yaşadığı en ilginç ve benzersiz örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların sokaklara değil, uzun koridorlara çıktığı bu sistem, zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen devasa bir hayatta kalma projesini yansıtıyor.