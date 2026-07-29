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        Haberler Yaşam Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası: Gideros Koyu

        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası: Gideros Koyu

        Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Cide'de yer alan Gideros Koyu, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 11:51 Güncelleme:
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        Kastamonu'nun Cide ilçesi merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Gideros Koyu, birinci derece doğal ve ikinci derece tarihi sit alanı statüsüyle korunuyor.

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        Tarihi geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine uzanan Gideros Koyu'nun, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eserlerinde Amazonlar'la ilişkilendirildiği belirtiliyor.

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        Doğal liman özelliği taşıyan koyun, geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Korunaklı yapısıyla koyun Milli Mücadele döneminde de cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor.

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        Kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili koy, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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        Doğal liman özelliği taşıyan Gideros Koyu'nun çevresinde pansiyonlar ile balık lokantaları bulunuyor.

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        "BURAYA GELEN BİR DAHA GELİYOR"

        Gideros Koyu'nu gezmek için İstanbul'dan gelen Musa Ekşi, Batı Karadeniz'i daha önce de gezdiğini belirterek, Gideros'u yeniden görmek istediğini söyledi.

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        Bu kez Sinop'tan başlayarak Ayancık, Türkeli ve Abana güzergahını takip edip Cide'ye ulaştığını anlatan Ekşi, bölgeyi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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        Gideros Koyu'nun doğal güzelliğinden etkilendiğini ifade eden Ekşi, "Buraya gelen bir daha geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Burası Karadeniz'in incilerinden biri" dedi.

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        Gideros'un Sinop'taki Hamsilos Koyu'nu anımsattığını belirten Ekşi, "Orası da çok özel bir yer ama Gideros da Karadeniz'in en güzel noktalarından biri. Doğal yapısıyla denize girilmesi gereken yerlerden" ifadelerini kullandı.

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        Ekşi, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizi tanıyalım. Gezmek ve yeni yerler görmek çok güzel" diye konuştu.

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