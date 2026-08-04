Kendi evinizin baristası olun: Kafelerdeki kahveleri birebir reçete ile evde hazırlamak sandığınızdan daha kolay!

KARAMEL MACCHIATO İÇİN GEREKENLER

En çok sipariş edilen tatlı kahvelerden biri olan Karamel Macchiato için malzeme listesi oldukça net. 1 shot (yaklaşık 30 mililitre) taze demlenmiş espresso, 200 mililitre süt, 2 tatlı kaşığı vanilya şurubu ve bardağı süslemek için 1 yemek kaşığı karamel sosu hazırlamalısınız.