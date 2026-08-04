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        Haberler Yaşam Kendi evinizin baristası olun: Kafelerdeki kahveleri birebir reçete ile evde hazırlamak sandığınızdan daha kolay!

        Kendi evinizin baristası olun: Kafelerdeki kahveleri birebir reçete ile evde hazırlamak sandığınızdan daha kolay!

        Günlük kahve tüketiminin milyonlarca fincanı bulduğu günümüzde, herkes favori içeceğini ev konforunda hazırlamak istiyor. Peki, kafelerde sıkça tükettiğimiz o gösterişli lezzetler, yani hangi kahve nasıl yapılır ve kusursuz sonuca evde nasıl ulaşılır? Dışarıda satılan o popüler kahveleri kendi mutfağınızda profesyonel bir şekilde hazırlamak sandığınızdan çok daha pratik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Giderek artan kafe fiyatları, kahve tutkunlarını kendi tariflerini yaratmaya yönlendiriyor. Doğru malzemeler ve adım adım hazırlık yöntemleriyle o gösterişli soğuk ve sıcak kahveleri kolayca yapabilirsiniz. İşte detaylar...

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        POPÜLER KAFE KAHVELERİ İÇİN GEREKEN TEMEL MALZEMELER

        Evde kafe tarzı kahveler hazırlamak için devasa makinelere veya binlerce liralık yatırımlara ihtiyacınız yok. Taze çekilmiş espresso kahvesi, seçeceğiniz bir süt türü, karamel sos, çikolata şurubu, vanilya aroması ve bolca buz ile mutfağınızı donatmanız yeterli. Doğru ölçülerle bu temel bileşenleri harmanlayarak harikalar yaratabilirsiniz.

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        KARAMEL MACCHIATO İÇİN GEREKENLER

        En çok sipariş edilen tatlı kahvelerden biri olan Karamel Macchiato için malzeme listesi oldukça net. 1 shot (yaklaşık 30 mililitre) taze demlenmiş espresso, 200 mililitre süt, 2 tatlı kaşığı vanilya şurubu ve bardağı süslemek için 1 yemek kaşığı karamel sosu hazırlamalısınız.

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        VANİLYA ŞURUBU VE SÜTÜN BİRLEŞTİRİLMESİ

        Hazırlık aşamasının ilk adımında bardağın en altına vanilya şurubunu ekleyin. Ardından sütü ısıtarak bardağa ilave edin. Süt köpürtücü yardımıyla sütün üzerinde kalın ve kadifemsi bir köpük tabakası oluşturun.

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        ESPRESSONUN EKLENMESİ VE KARAMEL DOKUNUŞU

        Süt ve vanilya karışımının üzerine, hazırladığınız 1 shot espressoyu yavaşça ve tam ortadan dökün. Kahvenin sütün içinde yavaşça süzülmesi o meşhur katmanlı görüntüyü yaratacaktır. Son olarak süt köpüğünün üzerine karamel sosunu gezdirerek işlemi tamamlayın.

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        ÇİKOLATA TUTKUNLARINA: MOCHA İÇİN MALZEMELER

        Tatlı krizlerinin bir numaralı kurtarıcısı Mocha için 1 shot espresso, 200 mililitre sıcak süt, 2 yemek kaşığı kaliteli çikolata sosu veya eritilmiş bitter çikolata gerekiyor. Üstünü süslemek için ise bir miktar çırpılmış süt kreması kullanacağız.

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        ÇİKOLATA SOSU İLE SÜTÜN PÜRÜZSÜZ KARIŞIMI

        Mocha hazırlığının en kritik aşaması çikolatanın homojen bir şekilde dağılmasını sağlamaktır. Bardağın dibine koyduğunuz çikolata sosunun üzerine çok az miktarda sıcak süt ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Daha sonra kalan sıcak sütü hafifçe köpürterek karışıma ilave edin.

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        KAHVE İLAVESİ VE KREMA İLE SÜSLEME AŞAMASI

        Çikolatalı sütün üzerine taze çekilmiş ve demlenmiş espressoyu ekleyin. İçeceğinizin lezzetini tam anlamıyla kafe standardına taşımak için bardağın en üstünü çırpılmış krema ile kapatın. İsteğe bağlı olarak kremanın üzerine biraz daha çikolata sosu damlatabilirsiniz.

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        FERAHLATICI BİR SEÇENEK: ICED WHITE CHOCOLATE MOCHA MALZEMELERİ

        Sıcak günlerin vazgeçilmezi olan bu soğuk lezzet için 1 shot espresso, 200 mililitre soğuk süt, 2 yemek kaşığı beyaz çikolata sosu ve bardağı tamamen dolduracak kadar buz küpü hazırlayın.

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        SOSUN ÇÖZÜNMESİ VE BUZLARIN HAZIRLANMASI

        Beyaz çikolata sosu soğukta zor çözündüğü için, ilk adımda sosu fincana alıp üzerine yeni demlenmiş sıcak espressoyu dökün. Espresso ve beyaz çikolata tamamen bütünleşene kadar karıştırın. Ardından uzun bir bardağı ağzına kadar buzla doldurun.

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        SOĞUK SÜT VE KAHVENİN BULUŞMASI

        Buz dolu bardağın içine önce soğuk sütü ekleyin. Ardından hazırladığınız espresso ve beyaz çikolata karışımını sütün üzerine yavaşça ilave edin. Malzemelerin bardağın içinde birbirine karışmasını izledikten sonra içeceğiniz servise hazırdır.

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        YOĞUN LEZZET ARAYANLARA: FLAT WHITE MALZEMELERİ

        Avustralya çıkışlı bu yoğun lezzet için 2 shot (yaklaşık 60 mililitre) espresso ve 150 mililitre tam yağlı süte ihtiyacınız var.

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        SÜTÜN MİKRO KÖPÜK HALİNE GETİRİLMESİ

        Flat white yapımındaki en önemli detay sütün dokusudur. Sütü ısıtırken çok fazla hava almasına izin vermeden, sadece mikro baloncuklar oluşturacak şekilde incecik bir köpük hazırlayın.

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        ÇİFT ŞOT ESPRESSO VE SÜTÜN BİRLEŞİMİ

        Fincana aldığınız iki ölçü yoğun espressonun üzerine, hazırladığınız mikro köpüklü sütü yavaşça ilave edin.

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        Mutfağınızda doğru oranları kullanarak dışarıdaki işletmeleri aratmayan sonuçlar elde edebilirsiniz. Kendi tariflerinizi yaratmak için sadece mutfağa girip denemelere başlamanız yeterli.

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