Kore güzellik sırrı açığa çıktı: Cilt bakımında devrim yaratacak o yöntem! Sadece 3 adımda kusursuzu vaat eden "Fiddy" metodu!

UZMANLARDAN HASSAS CİLT TİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Gözenek görünümünü minimize eden bu uygulama mucizevi sonuçlar verse de, her gün yapılması cildin doğal bariyerine ciddi zararlar verebiliyor. Uzmanlar, bu yoğun arındırma işleminin cilt tipine göre haftada bir veya on beş günde bir defadan fazla yapılmamasını tavsiye ediyor.