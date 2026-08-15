Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İztuzu Kumsalı'nda caretta carettaların yuvalama dönemi tamamlandı

        İztuzu Kumsalı'nda caretta carettaların yuvalama dönemi tamamlandı

        Nesli tehlike altında bulunan caretta carettaların Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Kumsalı'nda yuvalama sezonu sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 13:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İztuzu'nda bir dönem daha sona erdi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün kontrolü ve desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yuvalama alanlarında koruma ve izleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

        Avrupa'nın önemli caretta caretta yuvalama ve koruma alanlarından İztuzu'nun yakınındaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) görevli uzmanlar, 2008'den bu yana kumsalda koruma çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkezde ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaralı veya bitkin halde bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

        DEKAMER ekiplerince kumsalda caretta carettaların yuvalama ve yavru çıkış dönemlerinde çeşitli önlemler alınıyor. Özellikle gece saatlerinde sürdürülen nöbet ve kontrollerle yuvaların ve yavruların güvenliği sağlanıyor.

        REKLAM

        "YUVALAMANIN ARTIK SONA ERDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

        DEKAMER Proje Asistanı biyolog Fatih Polat, caretta carettaların nisandan itibaren yuvalama alanlarına göç etmeye başladıklarını söyledi.

        Kaplumbağaların yuvalama öncesinde bölgede beslendiklerini ve çiftleştiklerini anlatan Polat, mayısın ilk günlerinden itibaren yuvalama faaliyetlerinin başladığını belirtti.

        Polat, yuvalamanın temmuz sonuna kadar yoğun devam ettiğini, ağustosta ise ağırlıklı olarak yavru çıkışlarının gerçekleştiğini anlattı.

        Bu yıl kumsalda 485 yuvanın tespit edildiği bilgisini veren Polat, son 3 yılda 750'nin üzerinde yuva kaydına ulaştıklarını dile getirdi.

        Yuva sayısındaki düşüşün endişe verici olmadığını vurgulayan Polat, şöyle konuştu:

        "Her 2-3 yıl üst üste çok yoğun yuvalama gerçekleştirdikten sonra bir yıl kritik bir düşüş görüyoruz. Bu, doğanın dengesi ve kaplumbağaların çok beklenen bir davranışı. Düşüş yaşanan sene, bu yıl oldu. Son 3 yılda 750'nin üzerinde yuva tespit ettiğimiz kumsalda bugün itibarıyla 485 yuvamız var. Yuvalamanın artık sona erdiğini söyleyebiliriz."

        Yuvalama sezonunun sona ermesinin ardından çalışmaların yavruların güvenli şekilde denize ulaşması için yoğunlaştırıldığını belirten Polat, ekiplerin, gönüllülerin ve araştırmacıların kumsaldaki kontrollerini sürdürdüklerini söyledi.

        REKLAM

        Özellikle gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında yavruların yuvalardan çıkışlarının takip edildiğini anlatan Polat, yavruların güvenli şekilde denize ulaşmaları için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

        "25 BİN CİVARINDA YAVRUNUN DENİZE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"

        Polat, yuva sayısındaki düşüşün bu yıl denize ulaşacak yavru sayısına da yansıyacağını belirterek, "Bu yıl bu kumsaldan ortalama 25-30 bin civarında yavru alacağımızı söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda 750'nin üzerinde yuvamız olduğu dönemlerde yaklaşık 50 bin yavruyu buradan sağlıklı bir şekilde denize göndermiştik" dedi.

        Caretta caretta yumurtalarının kuluçka süresinin sıcaklığa bağlı değiştiğine dikkati çeken Polat, normal şartlarda yaklaşık iki ay olan sürenin yüksek sıcaklıklar nedeniyle kısalabildiğini belirtti.

        Temmuz ve ağustos aylarında etkili olan yüksek sıcaklıkların kuluçka süresini yaklaşık 50 güne kadar düşürebildiğini anlatan Polat, "Mevcut sayılar göz önünde bulundurulduğunda eylülün ikinci haftası itibarıyla buradaki yavru çıkışlarının tamamlanmış olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İztuzu
        #Caretta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Eyüp Can Güner'in kovalandığı görüntüler ortaya çıktı
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Baba, oğul ve kardeş aynı kaderi paylaşıyorlar!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        İmha için parçalamışlar! El konuldu
        "En stresli sezon açılışı"
        "En stresli sezon açılışı"
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Ağrı kesiciler ağrıyan yeri nasıl buluyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Araç kiralamada yeni düzenleme
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Hürmüz'de bir gemi vuruldu
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?
        Onlar kıdem tazminatını nasıl alabilir?