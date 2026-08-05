Kadıkalesi-Anaia Höyüğü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay başkanlığında yürütülen kazılarda; 12’nci yüzyıl Bizans kilisesi, 5’inci yüzyıldan kalan bir ayazma, Hitit dönemine ait heykeller ve Prehistorik döneme ait çok sayıda buluntu gün yüzüne çıkarılmıştı.

Kazı Başkanı Çağaptay'ın "Ceneviz Ticaret Yolunda, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Kale ve Surlu Yerleşimler" dosyası kapsamında hazırladığı başvuru, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla UNESCO tarafından onaylandı.

"ULUSLARARASI SPONSORLUK VE KORUMA KAPISI AÇILDI"

Kararın bölge koruması ve finansmanı için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için 22 Temmuz’da başvuru yapmıştım. Kabul edilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Artık Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazı çalışmaları için yurtdışından daha kolay sponsor bulabileceğiz. Ayrıca geçici listede olmak Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nün ve çevresinin daha çok korunması anlamına geliyor. Kazı çalışmalarında bize her zaman destek olan Kuşadası Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ise kazı çalışmalarına verdikleri nakdi ve ayni desteği sürdüreceklerini belirterek, "Kentimizin tarihini aydınlatacak ve geçmişimizi geleceğe taşıyacak bilimsel çalışmalar bizim için büyük bir değer taşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmayı görev biliyoruz. Kazılara nakdi ve ayni desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İlerleyen dönemde Kadıkalesi’nin turizme kazandırılması kentimizin tanıtımına da önemli bir katkı sunacak" ifadelerini kullandı.