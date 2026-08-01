Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri: Orman yangınlarında son durum, Trump duyurdu: Hamas silahsızlanacak, İsrail Gazze'den çekilecek, Altında şubattan bu yana bir ilk

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.YANGINLARDA SON DURUMOrmanlarımızı kavuran yangınlarla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fethiye yangınının tamamen; Gömeç, Alanya ve Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığın... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.YANGINLARDA SON DURUMOrmanlarımızı kavuran yangınlarla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fethiye yangınının tamamen; Gömeç, Alanya ve Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı, "Aydın Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek" dedi. GÖMEÇ YANGININA 2 TUTUKLAMAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kumluca, Seydikemer ve Gömeç'te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Öte yandan Balıkesir Valiliği, Gömeç'te kaynak kıvılcımıyla yangın çıkaran 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.TRUMP DUYURDU: HAMAS SİLAHSIZLANACAK, İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLECEKABD Başkanı Trump, 'tarihi bir anlaşma' sözleriyle duyurdu... Gazze Barış Kurulu, Hamas'ın silahsızlanması tamamlanınca İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Trump anlaşmayı duyururken, arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var." dedi. Hamas yetkilisi Hamad da İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden yapılanmayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşması konusunda uzlaşı sağlandığını söyledi. SANCHEZ GÖÇMEN FACİASINA İLİŞKİN KONUŞTUFas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzerek geçmeye çalışan göçmenlerin görüntüsü dünya gündeminde... Son 24 saatte 49 bin göçmenin Ceuta'ya geçtiği tahmin ediliyor. İspanya Başbakanı Sanchez, yaşananların "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali" olduğunu belirterek, düzensiz yollarla kente giriş yapan göçmenlerin geri gönderilme sürecinin hızlandırıldığını söyledi. Öte yandan Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı.SİNEM DEDETAŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİÜsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.CEM KÜÇÜK GÖZALTINA ALINDIGazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Şantaj" suçlarından gözaltına alındı. ALTIN FİYATLARINDA ŞUBATTAN BU YANA BİR İLKAltın yatırımcılarını ilgilendiren bir haber var şimdi... Altın fiyatları temmuz ayını yaklaşık yüzde 2 primle kapatmaya hazırlanıyor. Böylece ons altın, şubat ayından bu yana ilk kez aylık bazda yükseliş kaydedecek. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri, Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler altın talebini destekledi.MİLYONLARI İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE'DEResmi Gazete'de milyonları ilgilendiren değişiklikler yayımlanarak yasalaştı. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken, Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de iki yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi.MTV'DE SON GÜNÖte yandan bu yıla ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor. Daha Az Göster