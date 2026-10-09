Rüyada kavga görmek güce, maddi sıkıntıların azalmasına ve çevreden yardım görmeye delalet eder, rüyada kavga etmek ise ihtilafa ve görüş ayrılığına yorulur.

Rüyada kavga görmek, kavganın kimler arasında çıktığına, sözle mi elle mi yapıldığına ve nasıl sona erdiğine göre yorumlanır. Rüya sahibinin kavgayı uzaktan mı seyrettiği yoksa kendisinin mi kavgaya girdiği, karşısındaki kişinin eşi, annesi, kardeşi, komşusu ya da hiç tanımadığı biri olması tabiri değiştirir. Kavgada bıçak, silah ya da kan görülmesi, kavganın bir düğünde veya iş yerinde çıkması da yorumda dikkate alınır.

Rüyada kavga görmek

Rüyada kavga görmek, yani kavgayı dışarıdan izlemek hayra yorulur. Güce ve kuvvete, maddi sıkıntıların azalmasına, alım gücünün artmasına delalet eder.

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Rüyada bir yerde kavga çıktığını görmek de kavganın dışında kalındığı için hayra yorulur ve sıkıntının hafiflemesine işaret eder. Kavga eden erkekler görmek dertlere çare bulunmasına, elindeki işi pek çok kişiye sevdirip zenginleşmeye ve rakipleri geride bırakmaya yorulur. Ayrık bir yoruma göre erkeklerin kavgası yakında büyük bir tartışma yaşanacağına alamettir. Büyük bir kavga görmek ise rüya sahibi kavganın seyircisi olduğu için güce ve kuvvete yorulur.

Rüyada başkalarının kavga ettiğini görmek

Rüyada başkalarının kavga ettiğini görmek, rüya sahibine gelecek bir yardımın habercisidir. Kavga edenleri uzaktan seyretmek işlerin açılmasına ve ticarette bereketin artmasına işaret eder. İki kişinin kavga ettiğini görmek de kişinin kendisi kavgaya karışmadığı için sıkıntılarının azalacağına yorulur. Tanıdık birinin kavga ettiğini görmek ise bu yardımın yakın çevreden geleceğine işaret eder.

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Rüyada tanıdık iki kişinin kavga ettiğini görmek

Rüyada tanıdık iki kişinin kavga ettiğini görmek, ters giden işlerin düzeleceğine ve sıkıntılı durumların üstesinden gelineceğine delalet eder. Rüya sahibinin sabit bir gelire kavuşacağına da yorulur. Kavganın tarafı olmadığı için bu rüya onunla o kişiler arasında bir ihtilafa delalet etmez.

Rüyada anneyle babanın kavga ettiğini görmek

Rüyada anneyle babanın kavga ettiğini görmek, uzun zamandır konuşulmayan bir meselenin açığa çıkacağına işaret eder. Evin düzeninin bir süre sarsılacağına da yorulur. Anne ile babanın birbirine bağırdığını, kavga ettiğini görmek hanede ertelenen bir konunun artık konuşulacağına alamettir. Baba oğul kavgası görmek ise çocukların başarısıyla gururlanmaya, zor şartlarda bile mücadeleyi sürdürmeye ve büyük belalardan zarar görmeden kurtulmaya delalet eder.

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Rüyada kardeşinin kavga ettiğini görmek

Rüyada kardeşinin kavga ettiğini görmek hayra yorulur. Ticaretin hızlanacağına ve aile içinde ara sıra çıkan tartışmaların yatışacağına işaret eder. Erkek kardeşinin ya da abisinin kavga ettiğini görmek sıkıntılı günlerin sona erip rahat ve huzurlu bir hayata geçilmesine delalet eder.

Rüyada annenin oğluyla kavga etmesi

Rüyada annenin oğluyla kavga etmesi, askıda kalmış bir işin kısa zamanda canlanmasına ve sıkıntıların kalkmasına yorulur. Bir yoruma göre aile içinde geçici bir geçimsizliğe işaret eder. Annenin biriyle kavga ettiğini görmek de rahat günlerin yaklaştığına alamettir.

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Rüyada kavga eden kalabalık görmek

Kavga görmek genelde hayra yorulsa da rüyada kavga eden kalabalık görmek bu hükmün dışında kalır. Kalabalığın birbirine girdiğini görmek bir topluluğun yokluğa ve kıtlığa düşeceğine delalet eder. Toplu bir kavgayı seyretmek de rüya sahibinin içinde yaşadığı çevrenin darlık çekeceğine işaret eder.

Rüyada silahlı kavga görmek

Rüyada silahlı kavga görmek, dikkat çekecek ve çevresini şaşırtacak bir iş yapmaya alamettir. Ateşli silahlarla yapılan bir kavga görmek yakın zamanda verilecek bir evlilik kararına işaret eder.

Rüyada düğünde kavga görmek

Rüyada düğünde kavga görmek hayra yorulmaz. Sevinçli bir olayın umulmadık biçimde kötü bitmesine ve hayal kırıklığına işaret eder. Düğünde kavga etmek, yani kavgaya bizzat karışmak da beklenen bir sevincin tatsızlıkla sonuçlanacağına yorulur.

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Rüyada kanlı kavga görmek

Rüyada kanlı kavga görmek, kavganın gerçekte yaşanmayacağına işaret eder. Sıkıntıların kalkmasına ve rahata da delalet eder.

Rüyada kavga etmek

Rüyada kavga etmek, kavgayı seyretmekten farklı olarak ihtilafa, görüş ayrılığına ve tartışmaya yorulur. Rüyada kiminle kavga ediliyorsa uyanıkken çoğu zaman onunla bir münakaşa yaşanacağına işaret eder. Kişinin kendi kavga ettiğini görmesi çevresinde bir süre huzursuzluk olacağına alamettir. Rızkı ya da işi için kavga etmek ise geçimi için çalışıp gayret göstermeye delalet eder.

Kavgaya gitmek küs olunan kişilerle yeniden bir araya gelmeye, hayatı daha iyi bir düzene koymaya ve zor günlerin ardından bolluk dönemine girmeye işaret eder. Kavganın ortasında kalmak, yani istemeden kavgaya karışmak kırgınlıkların bitmesine ve saygı duyulan biri olmaya yorulur. Toplu bir kavgada yer almak ise ihtilafın birden çok kişiyle yaşanacağına alamettir.

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Haksızlığa uğrayıp kavga etmek büyük bir işin başına geçmeye, gönül ferahlığına ve aile hayatındaki üzüntülerin hayra dönmesine işaret eder. İftiraya uğramak ve kavga etmek geçim sıkıntısının kalkmasına, duaların kabul olmasına delalet eder. İftiraya uğrayıp kavga eden kişinin büyük bir zorluğu anne babasının yardımıyla aşacağına da yorulur. Cinlerle kavga etmek yüklü bir kazanca, aşk ve para işlerindeki dileklerin gerçekleşmesine işaret eder.

Rüyada iş yerinde kavga etmek

Rüyada iş yerinde kavga etmek ticari rekabete işaret eder. İş hayatında rakiplerle yarışılacak bir döneme girileceğine yorulur.

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Rüyada patronla kavga etmek tersine yorulur. Amirle ya da patronla tartışmak işte başarıya ve terfiye işaret eder.

Rüyada iş arkadaşıyla kavga etmek, iş hayatındaki engellere direnip uzun zamandır istenen hayali gerçekleştirmeye işaret eder. İş arkadaşı ile kavga etmek meslek hayatında yeni sayfalar açılmasına da yorulur.

Rüyada sözlü kavga etmek

Rüyada sözlü kavga etmek iki yönde yorulur. Ağız kavgası etmek üzüntüye ve kedere işaret eder. Başka bir yoruma göre sözle tartışmak hedefinden vazgeçmeyen bir mücadeleciliğe ve sonunda gelecek başarıya delalet eder. Tanıdık biriyle sözlü kavga etmek aile ve akrabadan biriyle arada soğukluk çıkacağına yorulur. Telefonla kavga etmek ise huzura kavuşmaya, kaza ve belaların uzak kalmasına işaret eder.

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Rüyada bıçaklı kavga etmek

Rüyada bıçaklı kavga etmek iki yönde tabir edilir. Olumsuz yoruma göre tatsız olaylara, kinci ve kıskanç kimselerden gelecek zarara, inançtan uzaklaşmaya işaret eder. Kırıcı ve saygısız bir tartışmaya da yorulur. Olumlu yoruma göre bıçakla kavga etmek, rüya sahibini üzmek isteyen rakiplerin tersine onun yüzünü güldüreceğine delalet eder. Kesici bir aletle cenk etmek de şerefe ve zafere delalet eder. Sıkıntılardan kurtulmaya da alamettir.

Rüyada saç baş kavga etmek

Rüyada saç baş kavga etmek, ansızın karşılaşılacak bir sıkıntıya ve kötülüğe işaret eder. Kavgada karşıdakinin saçını yolmak da elle yapılan kavga olduğundan beklenmedik bir tatsızlığa yorulur. Kavgada karşıdakini döven kişi ona yardım eder, dayak yiyen ise ondan yardım görür.

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Rüyada biriyle kavga etmek

Rüyada biriyle kavga etmek, o kişiyle yaşanacak bir görüş ayrılığına ve tartışmaya delalet eder. İki kişiyle kavga etmek, rüyada kavga edilen iki kişiyle de münakaşa çıkacağına işaret eder. Üç kişiyle kavga etmek ise ihtilafın tek kişide kalmayıp kavga edilen üç kişinin her birine uzanacağına yorulur.

Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek

Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek, çevredeki kişilerle anlaşmazlık yaşamaya ve kıskançlığa uğramaya işaret eder. Öteki yoruma göre yakında gelecek bir barışın habercisidir. Büyük sevince ve üzüntülerin bitmesine de delalet eder. Tanıdık bir kadınla kavga etmek, yakın çevredeki bir kadınla anlaşmazlığa düşmeye ve onun kıskançlığına uğramaya işaret eder. Ev sahibi ile kavga etmek ise tartışmaların sona ermesine, hayatın düzene girmesine ve sevilen biriyle bir gönül ilişkisine işaret eder.

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Rüyada komşuyla kavga etmek tersine yorulur. Komşuluk ilişkisinin düzeleceğine, aradaki husumetin sona erip sulhun sağlanacağına işaret eder. Mutluluğa, bol kazanca ve saygınlığı geri kazanmaya da delalet eder. Komşularla kavga etmek sıkıntıların geçmesine yorulur. Küs olunan komşuyla kavga alım satımdan gelecek kazanca, üst komşuyla kavga ortak bir işte kazanca işarettir. Eski komşuyla kavga etmek mutlu bir yuva kurmaya delalet eder. Komşu kadınla kavga etmek, komşu hanelerle aradaki husumetin sulha dönmesine yorulur. Komşuların kendi aralarında kavga ettiğini görmek ise, bu kavgada seyirci kalındığından hayra yorulur ve komşulardan görülecek bir yardıma alamettir. Komşunun biriyle kavga ettiğini görmek de rüya sahibinin sıkıntılarının azalacağına işaret eder.

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Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek

Rüyada ölmüş biriyle kavga etmek çoğunlukla bir uyarı sayılır. Ölünün diriyle kavga etmesi, rüya sahibinin ölenin vasiyetini yerine getirmediğine ya da onun ruhu için dua ve sadakayı ihmal ettiğine işaret eder. Ölmüş biriyle sözlü kavga etmek de ölen kişi için dua ve hayrın unutulduğuna dair bir ikaz sayılır. Rüyada ölüye galip gelmek bu ihmalin sürdüğüne, ölüye vurmak itibar kaybına yorulur.

Az görülen bir yoruma göre ise ölmüş biriyle kavga mutlu haberlere, kederlerin geçmesine ve gelirin artmasına delalet eder. Buna göre ölmüş akraba ile kavga etmek aile içindeki üzüntülerin dağılmasına, ölmüş kaynanayla kavga etmek hayırlı bir habere yorulur. Ölmüş birinin başka biriyle kavga ettiğini görmek ise kavgaya karışılmadığından sıkıntıların azalmasına delalet eder.

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Rüyada ölmüş babayla kavga etmek, gereksiz yere alınmış bir malı elden çıkarmaya delalet eder. Ölen babayla kavga etmek emeğin karşılığını almaya ve hayırlı bir kısmetle evlenmeye de yorulur.

Rüyada ölmüş anneyle kavga etmek, dünya nimetlerinden nasiplenmeye ve sıkıntıların çözülmesine işaret eder. Ardından dedikodu çıkaranlarla uğraşmaya da yorulur.

Rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek

Rüyada tanımadığın biriyle kavga etmek iki yönde yorulur. Yaygın yoruma göre sıkıntıların geride kalmasına, o kişiden ileride yardım görmeye ve kazançlı ortaklıklara işaret eder. Öteki yoruma göre tanıdık ya da yabancı birinden gelecek bir ihanete karşı uyarıdır. Yabancı biriyle kavga etmek, yaygın yorumda o yabancıdan ileride görülecek desteğe ve kazançlı bir ortaklığa işaret eder. Tanımadığın bir erkekle kavga etmek daha önce tadılmamış mutluluklara, büyük bir azimle kendi işini kurmaya ve sıkıntıların yakında kalkmasına delalet eder.

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Rüyada düşmanla kavga etmek

Rüyada düşmanla kavga etmek iki yönde tabir edilir. Bir yoruma göre rakibe galip gelmeye işaret eder. Öteki yoruma göre yakındaki birinin gizli ihanetine alamettir. Sevmediğin biriyle kavga etmek ise hayırlı kazançlara, aile hayatının sorunsuz geçmesine ve üzüntülerin son bulmasına yorulur.

Rüyada bir kadınla kavga etmek

Rüyada bir kadınla kavga etmek hem olumsuz hem olumlu tabir edilir. Olumsuz yoruma göre zayıf kimselerin hakkını gasp etmeye ve günaha girmeye işaret eder. Olumlu yoruma göre uğranılan zararların çabuk telafi edileceğine, işte ilerlemeye ve aile ilişkilerinin düzelmesine delalet eder. Bir kızla kavga etmek ise sorunları kimseden yardım almadan çözmeye, işlerin daha iyi bir hâl almasına işarettir.

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Rüyada bir erkekle kavga etmek

Rüyada bir erkekle kavga etmek, çevredeki insanlara umut olmaya ve aile birliğine işaret eder. Bir adamla kavga etmek şansın yaver gitmesine, uzun süredir beklenen bir yerden hayırlı haber almaya yorulur.

Rüyada eşiyle kavga etmek

Rüyada eşiyle kavga etmek tersine yorulur. Aradaki soğukluğun kalkmasına, sevindirici bir habere ve ömür boyu sürecek bir şansa delalet eder. Güven veren bir evliliğe ve verilen sözlerin tutulacağına işarettir. Eşle kavga etmek iş ve sosyal hayatta başarıya da yorulur. Eşle kavga edip barışmak dileklerin gerçek olmasına ve kısmetin artmasına işaret eder. Eşle kavga ederken kan görmek işlerin başarıyla sonuçlanmasına delalet eder. Az görülen bir yoruma göre eşiyle kavga etmek maddi sıkıntıya ve aile içinde huzursuzluğa alamettir.

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Karı koca kavgası görmek, yani eşlerin kavga ettiğini dışarıdan izlemek iki yönde yorulur. Bir yoruma göre ilişkilerde çatışmaya işaret eder. Öteki yoruma göre evlilikte uyumun artmasına ve eşlerin birbirine duyduğu değerin kuvvetlenmesine delalet eder. Kocanın karısıyla kavga ettiğini görmek işte verimin artmasına, kaybedilen itibarın geri kazanılmasına ve uzun ömre yorulur.

Eşini kıskanıp kavga etmek de aradaki soğukluğun kalkmasına işaret eder. Eşiyle şiddetli kavga etmek ise kırgınlıkların kalkacağına, aile bağlarının güçleneceğine ve ortak verilecek hayırlı bir karara delalet eder.

Rüyada kocayla kavga etmek

Rüyada kocayla kavga etmek, kadın için iş hayatında başarıya ve rahata yorulur. Koca ile kavga etmek işte iyi bir makama ve terfiye de işaret eder. Eski kocayla kavga etmek ise bolluğa ve kolay kazanca delalet eder. Zorlukların çözüleceğine, ayrı düşen dostların yeniden bir araya geleceğine de yorulur.

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Rüyada eşiyle kavga etmek ve ağlamak

Rüyada eşiyle kavga etmek ve ağlamak, bir yoruma göre iş hayatında ilerlemeye ve arzu edilen gelire kavuşmaya yorulur. Başka bir yoruma göre aile hayatında zor bir döneme girmeye işaret eder. Bu dönemin ardından haset edenlere galip gelineceğine yorulur.

Rüyada eşiyle kavga etmek ayrılmak

Rüyada eşiyle kavga edip ayrılmak, yaygın yoruma göre sorun ve sıkıntılardan yakın zamanda kurtulmaya delalet eder. Zorlukların kolayca çözüleceğine işarettir. Öteki yoruma göre kavga edip ayrılmak bazı zorluklar ve maddi güçlüklerle karşılaşmaya yorulur.

Rüyada eşinin ailesiyle kavga etmek

Rüyada eşinin ailesiyle kavga etmek, evli kişi için şansın ve kısmetin açılmasına işaret eder. Sıkıntılardan kurtulmaya ve sevdiklerinin yardımıyla sorunların çözülmesine yorulur. Kayınpederle kavga etmek ise hayır dualar almaya, geçim sıkıntısını geride bırakıp zenginliğe kavuşmaya delalet eder.

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Rüyada kaynanayla kavga etmek

Rüyada kaynanayla kavga etmek kaynanayla iyi geçinmeye yorulur. Evli kişinin hem kendi ailesiyle hem eşinin yakınlarıyla güzel ilişkiler kuracağına delalet eder. Kaynana ile elle kavga etmek, gerçekte onunla çok iyi anlaşıp yakınlaşmaya, hastaysa ona bakmaya yorulur. Kayınvalide ile kavga edip barışmak ümit kesilen işlerde güzel gelişmelere ve maddi kazanca işarettir. Eşinin annesi ile kavga etmek de eşin ailesiyle iyi geçinmeye yorulur.

Rüyada kaynana ile ağız kavgası yapmak, kaynanadan gelecek güzel bir habere işaret eder. Kaynanayla laf kavgası etmek de aile içindeki meselelerin çözüleceğine alamettir.

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Rüyada görümceyle kavga etmek

Rüyada görümceyle kavga etmek hayra yorulur. Uzun süredir kapalı olan bahtın açılmasına, önemli fırsatların ele geçmesine ve yalnızlığın sona ermesine işaret eder. Görümce ile kavga etmek, kavgalı olunan aile bireyleriyle aranın düzeleceğine ve işlerin açılıp ilerleyeceğine de delalet eder.

Rüyada eltiyle kavga etmek

Rüyada eltiyle kavga etmek hayra yorulur. Yeni ortamlara girmeye, yeni insanlarla tanışmaya ve hareketli bir sosyal hayata işaret eder. Elti ile kavga etmek engellerin kalkmasına ve aile içindeki kırgınlığın sevince dönmesine de yorulur. Eltiyle ağız kavgası etmek ise müjdeli bir haber almaya delalet eder.

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Rüyada anneyle kavga etmek

Rüyada anneyle kavga etmek çoğu yorumda bir uyarıdır. Anne babanın kalbini kıracak bir davranışa işaret eder. Aile içinde çıkacak sıkıntıya ve maddi zarara da yorulur. Anne ile kavga etmek, rüya sahibinin hanede huzursuzluk çıkaracak bir davranıştan sakınması için uyarı sayılır. Anneyle kavga eden kişinin annesini incitmekten ve evin düzenini bozmaktan kaçınması gerektiğine alamettir.

Rüyada babayla kavga etmek

Rüyada babayla kavga etmek hane içinde düşmanlığa işaret eder. Otorite sahibi biriyle çekişmeye ve ailede söz sahipliği üzerine çıkacak bir tartışmaya delalet eder. Baba ile kavga etmek, rüya sahibinin evdeki kararlarda babasıyla ters düşeceğine yorulur. Babayla kavga, sözü geçen bir kimseyle çekişmeye de alamettir.

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Rüyada babayla ağız kavgası etmek

Rüyada babayla ağız kavgası etmek, babadan yana üzüntüye ve kedere delalet eder. Öteki yoruma göre rüya sahibinin kendi kararından vazgeçmeyip sonunda başarıya ulaşacağına yorulur.

Rüyada babayla yumruk yumruğa kavga etmek

Rüyada babayla yumruk yumruğa kavga etmek, hane içindeki düşmanlığın sözü aşıp açık bir çekişmeye döneceğine delalet eder. Babadan dayak yemek ise babanın yardımını görmeye yorulur.

Rüyada kardeşle kavga etmek

Rüyada kardeşle kavga etmek, akrabalar arasında anlaşmazlıklar ve sıkıntılar çıkacağına işaret eder. Kardeşiyle kavga etmek aile içinde bir süre gerginlik yaşanacağına yorulur. Kardeşlerle kavga etmek de akrabalarla arada çıkacak bir tartışmaya alamettir.

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Rüyada ablayla kavga etmek

Rüyada ablayla kavga etmek, değer verilen biriyle bir sorun çıkacağına ve iş hayatında pürüzlere işaret eder. Öteki yoruma göre abla ile tartışmak uzun yıllardır istenen bir şeyin gerçekleşmesine, kazancın iyileşip bereketin artmasına yorulur. Abla ile kız kardeşin birbiriyle kavga ettiğini görmek de kardeşinin kavga ettiğini görmek gibi aile içindeki tartışmaların yatışacağına delalet eder.

Rüyada abiyle kavga etmek

Rüyada abiyle kavga etmek çoğu yorumda olumsuzdur. Huzurun kaçmasına, ciddi tartışmalara ve yakın çevrede uzun süren bir kopukluğa işaret eder. Abi ile kavga etmek iş hayatında amirlerle ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlığa, maddi aksaklığa delalet eder. Bu anlaşmazlığın sonunda işlerin yoluna gireceğine de yorulur. Abiyle barışmak ise işlerin düzelmesine ve huzura yorulur.

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Rüyada erkek kardeşle kavga etmek

Rüyada erkek kardeşle kavga etmek, sevilen ve güvenilen biri tarafından hayal kırıklığına uğramaya alamettir. Öteki yoruma göre kırgınlıkların geçmesine ve girilen işlerden başarıyla çıkmaya yorulur.

Rüyada akrabayla kavga etmek

Rüyada akrabayla kavga etmek genelde olumsuz tabir edilir. Sosyal hayatta ve akrabalar arasında çalkantılı bir döneme girileceğine işaret eder. Miras kavgası, yani mal ya da miras yüzünden akrabalarla kavga etmek, gerçekte de paylaşım üzerine çıkacak bir anlaşmazlığa delalet eder.

Bazı akrabalarla kavga ise bir yoruma göre hayra işaret eder. Teyze ile kavga etmek sorunların kısa zamanda kalkmasına, evde ve işte yardımcı bulmaya yorulur. Halayla kavga etmek ticarette başarıya delalet eder. Dayıyla kavga etmek kötü gidişatın düzelmesine ve rızkı zorlanmadan kazanmaya işaret eder. Dedeyle kavga etmek darlıktan ve musibetten kurtulmaya yorulur. Babaanne ile kavga etmek ise baba tarafındaki akrabalarla sorunların artmasına alamettir. Enişteyle kavga etmek işlerin açılmasına işarettir. Dünürle kavga etmek maddi durumun iyileşmesine ve hane içi tartışmaların bitmesine delalet eder.

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Rüyada kuzenle kavga etmek

Rüyada kuzenle kavga etmek, aile içinde anlaşmazlığa, yanlış anlaşılmalara ve aileden beklenen desteğin gelmemesine işaret eder. Öteki yoruma göre hayırlı haberlere yorulur. Kız kuzenle kavga edip barışmak aradaki anlaşmazlığın sona ermesine delalet eder. Amca oğluyla kavga etmek dar gelirlinin rahatlamasına, bekâr için varlıklı bir aileden biriyle evlenmeye işarettir.

Rüyada aile ile kavga etmek

Rüyada aile ile kavga etmek, ev halkı arasındaki sorunların artacağına işaret eder. Ailenle kavga etmek evdeki düzenin bir süre bozulmasına yorulur.

Rüyada anne babayla kavga etmek, bütün haneyi ilgilendiren bir anlaşmazlığa işaret eder.

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Rüyada yengeyle kavga etmek

Rüyada yengeyle kavga etmek, zor zamanların geride kalacağını haber verir. Yenge ile kavga etmek yakında mal mülk sahibi olmaya yorulur.

Rüyada gelinle kavga etmek

Rüyada gelinle kavga etmek, beklenmedik ve müjdeli gelişmelere, bolluk içinde ekonomik rahata işaret eder. Gelinle ağız kavgası etmek ise sorunların kısa zamanda çözülmesine yorulur.

Rüyada sevgiliyle kavga etmek

Rüyada sevgiliyle kavga etmek çoğu yorumda tersine yorulur. Gönül bağının kuvvetlenmesine, müjdeli bir kararla hayatları birleştirmeye ve yakında evliliğe işaret eder. Bir yoruma göre ise sevgiliyle kavga ilişkide sorun çıkacağına dair bir uyarıdır. Sevgiliyle telefonda kavga etmek sevgiliye güzel bir sürpriz yapılacağına yorulur.

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Nişanlıyla kavga etmek iş yerinde terfiye, rahat bir döneme girmeye ve hayırlı gelişmelere delalet eder. Kız arkadaşla kavga etmek, kız arkadaş sevgili anlamında görüldüğünde bağın kuvvetlenmesine yorulur. Sevgiliyle kavga edip ayrılmak ise mutlu bir birlikteliğe adım atılacağına ve dertlerin kısa zamanda sona ereceğine işaret eder.

Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek

Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek, yeni bir gönül ilişkisine ya da yeni ve kalıcı dostluklara işaret eder. Olumsuz yoruma göre ise rüya sahibinin içinin şüpheyle dolacağına ve güveninin sarsılacağına alamettir.

Gerçek hayatta küs olduğun biriyle rüyada kavga etmek

Gerçek hayatta küs olduğun biriyle rüyada kavga etmek hayra yorulur. Gerçekteki kavganın rüyada yeniden yaşanması, aradaki meselenin sona ermesine ve hasret gidermeye işaret eder. Yeni dostluklara ve sıkı bağlara da delalet eder. Küs olunan kişiyle bağıra bağıra kavga etmek, eşiyle küs olan evli kişi için eşiyle yakında barışmaya yorulur. Bu kavganın evde yapılması hane için önemli bir toplantıya, sokakta yapılması ise yeni bir yere taşınmaya delalet eder.

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Küs olunan akraba ile kavga etmek, akrabalar arasında uzayan bir meselenin sona ermesine işaret eder. Küs olduğun arkadaşınla kavga etmek sıkıntılı günlerin kısa sürede geçmesine yorulur. Küs olduğun kaynanayla kavga etmek, aradaki küslüğün yakında bitmesine alamettir. Küs görümceyle kavga etmek ise görümceyle kopan bağın yeniden kurulmasına ve hasret gidermeye delalet eder.

Rüyada kavgalı olduğun birini görmek

Rüyada kavgalı olduğun birini görmek, ilk anda bir şaşkınlık yaşansa da ardından ferahlığa kavuşmaya işaret eder. Gerçekteki kavganın çözüleceğine ve aile birliğinin artacağına yorulur. Mal mülk sahibi olmaya da delalet eder. Kavgalı olduğun biriyle konuşmak, aradaki kavganın çözüm yoluna girmesine işarettir. Kavgalı olduğun biriyle barışmak ise zorlukların aşılmasına, emeklerin karşılığının alınmasına ve kazançlı yatırımlara yorulur.

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Rüyada arkadaşla kavga etmek

Rüyada arkadaşla kavga etmek anlaşmazlığa ve yanlış bir karar vermeye delalet eder. Arkadaşlarla kavga etmek, çevredeki kişilerle ters düşülecek bir karara işaret eder. Arkadaşlarının birbiriyle kavga ettiğini görmek ise hayra yorulur ve arkadaş çevresinden gelecek bir yardımın habercisidir.

Rüyada yakın arkadaşla kavga etmek

Rüyada yakın arkadaşla kavga etmek, o arkadaşın desteğiyle zor bir dönemi kolay atlatmaya işaret eder. Rüya sahibi hastaysa iyileşmeye ve beklenen bir mirasa da yorulur. Yakın arkadaşla kavga edip küsmek ise hiç beklenmedik bir yerden ele para geçmesine ve mali rahata delalet eder.

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Rüyada eski arkadaşla kavga etmek

Rüyada eski arkadaşla kavga etmek, huzur içinde geçecek bir hayata ve mutlu bir beraberliğe işaret eder. Bekâr için evlilik habercisi sayılır.

Rüyada hayvan kavgası görmek ve hayvanla kavga etmek

Rüyada hayvan kavgası görmek, borçları ödemeye, uzun süredir beklenen iyi haberlere ve ticari başarıya işaret eder. Kedi köpek kavgası görmek rahatsızlık veren birinin haneden uzaklaşmasına ve uzun süren sıkıntılardan kurtulmaya yorulur. İneklerin kavga ettiğini görmek ticarette başarıya delalet eder. Rüya sahibi kıskançlık yüzünden bir süre zorluk çekse de çalışmalarının bereket getireceğine işarettir. Hayvanla kavga etmek ise hayvanın cinsine göre yorulur. Aslanla kavga etmek çok istenen bir hayale yakında kavuşmaya ve fakirlikten kurtulmaya delalet eder.

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Rüyada kedi kavgası görmek

Rüyada kedi kavgası görmek, fırtınalı havanın sakinleşeceğini haber verir. İki kedinin kavga ettiğini görmek hayırlı ve kazançlı işlere, yaşanan hayal kırıklıklarının telafisine yorulur.

Rüyada köpek kavgası görmek

Rüyada köpek kavgası görmek, eş ve çocuklarla güzel bir hayat sürmeye delalet eder. İki köpeğin kavga ettiğini görmek geçim için yeni yollar bulmaya işarettir.

Rüyada kediyle kavga etmek

Rüyada kediyle kavga etmek, kedi kavgası görmenin aksine hayra yorulmaz. Ağır bir hastalığa işaret eder. Maymunla kavga etmek de hastalığa, ardından gelecek şifaya yorulur.

Rüyada kavgadan kaçmak

Rüyada kavgadan kaçmak hayırlı olaylara delalet eder. Girişilen işlerde başarıya ve ailede tatsızlık yaşanmadan geçecek mutlu günlere işaret eder. Uzun süredir kurulan hedeflere ulaşmaya da yorulur.

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Rüyada kavga ayırmak

Rüyada kavga ayırmak olumlu tabir edilir. Borçların azalmasına, beklenen işlerin iyi sonuçlanmasına ve sevindirici haberlere işaret eder. Kavga edenleri ayırmak anlaşmazlıkları uzlaşmayla çözmeye ve güven kazanmaya yorulur. Kavga ayırmaya çalışmak ise insanların arasını düzelten, sevilen ve takdir gören biri olmaya delalet eder.