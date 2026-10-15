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        Haberler Yaşam Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzeme çaydanlıktaki inatçı kireci tek hamlede söküp atıyor

        Saatlerce ovalamaya son! Mutfaktaki o malzeme çaydanlıktaki inatçı kireci tek hamlede söküp atıyor

        Çaydanlığın dibini saran kalın kireç tabakası ne kadar ovalasanız da çıkmıyorsa, saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Mutfakta elinizin altında bulunan tek bir malzeme, kireci kökten söküp atarak işinizi inanılmaz derecede kolaylaştıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        İnatçı kireci tek hamlede söküp atıyor

        Çay keyfinin vazgeçilmezi olan çaydanlıklar, sudaki mineraller yüzünden zamanla sararıp taşlaşabiliyor. Üstelik bu kalıntıları temizlemek bazen tam bir eziyete dönüşebiliyor. Peki, saatlerce ovalama devrini kapatan o mucizevi yöntem nedir? Çaydanlığı ilk günkü parlaklığına döndüren püf noktası haberimizde...

        ÇAYDANLIKTAKİ KİRECE KARŞI LİMON TUZU ETKİSİ

        Suyun içerdiği kireç ve mineraller, zamanla çaydanlığın tabanında sert ve beyaz bir tabaka oluşturur. Limon tuzu (sitrik asit), bu inatçı birikintileri kimyasal olarak çözer.

        Böylece yüzeye yapışan kalın tabaka adeta kendiliğinden yumuşar ve hiç yorulmadan temizlenmenizi sağlar.

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        KİREÇ TEMİZLİĞİ İÇİN NE KADAR LİMON TUZU GEREKİYOR?

        Çaydanlığınızın büyüklüğüne ve kirecin yoğunluğuna göre 1-2 yemek kaşığı limon tuzu yeterlidir. Tabanı kaplayacak kadar su ekledikten sonra suyu kaynatmanız kafi gelecektir.

        Limon tuzunun kireci çözmesi için birkaç dakika kaynatıp bir süre dinlendirmeniz yeterlidir. Ancak çaydanlığınızın malzemesine (çelik, alüminyum vb.) dikkat etmeniz önemlidir.

        TEMİZLİK SONRASINDA BU HATAYI YAPMAYIN

        Kireç tamamen yumuşadıktan sonra çaydanlığı ocaktan alın ve mutlaka soğumasını bekleyin. İçini temizlerken asla tel kullanmayın; aksi takdirde çaydanlığın kaplaması çizilir ve daha çabuk kireç tutar.

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        İşlemin ardından çaydanlığı bol suyla iyice durulayın. Yeniden çay demlemeden önce limon tuzu kalıntısı kalmadığından emin olun.

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