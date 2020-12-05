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Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay kimdir? Nilgün Altınyay neden vefat etti?

Magazin dünyasının gündeminde oyucu ve manken Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay'ın vefatı var. 2 Aralık'ta hayatını kaybeden Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay kimdir? Nilgün Altınyay neden vefat etti?

Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay kimdir? Nilgün Altınyay neden vefat etti?

Yaşar Alptekin'in 25 yıl sonra yeniden evlendiği Nilgün Altınyay 2 Aralık'ta hayatını kaybetti. Peki, Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay kimdir? Nilgün Altınyay neden vefat etti?

NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 21 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturdu.

Yaşar Alptekin ile Nilgün Altınyay'ın Ayris Alptekin adında bir kızları var.

NİLGÜN ALTINYAY NEDEN VEFAT ETTİ?

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in akciğer kanseri olduğunu söyledi.

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