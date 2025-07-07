Yasemin Kay Allen, tatil anlarını paylaştı
Yasemin Kay Allen, tatil anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Geçtiğimiz günlerde, "Amerikalı Aynasız" lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Yasemin Kay Allen, ayrılığın ardından tatile çıktı.
Turuncu bikinisiyle sahilde vakit geçiren Allen, denizin ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk attı.
Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabında dikkatini çeken bazı plaj objelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi
Ünlü oyuncu, fit görünümüyle öne çıktı.
Fotoğraflar: Instagram