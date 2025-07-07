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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen, tatil anlarını paylaştı - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen, tatil anlarını paylaştı

        Yasemin Kay Allen, tatil anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 23:14 Güncelleme: 07.07.2025 - 23:22
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        Ayrılık sonrası tatil
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        Geçtiğimiz günlerde, "Amerikalı Aynasız" lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Yasemin Kay Allen, ayrılığın ardından tatile çıktı.

        Turuncu bikinisiyle sahilde vakit geçiren Allen, denizin ve güneşin tadını çıkararak yorgunluk attı.

        Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabında dikkatini çeken bazı plaj objelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi

        Ünlü oyuncu, fit görünümüyle öne çıktı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Yasemin Kay Allen
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