Yaşın sadece rakamdan ibaret olduğunu anlatan en iyi kareler

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“Sürekli ergen olmakla karıştırılıyorum. Arkadaşlarım beni bu yıl '13 veya 30' temalı bir doğum günü yapmaya ikna etti!”

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"14 yaşında kelleşmeye başladım. Şaşırtıcı bir şekilde aslında sadece 23 yaşındayım."

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“Emo aşamam beni 35 yaşında bir anne gibi gösterdi. Ben erkeğim. Fotoğraf ben 13 yaşımdayken çekilmişti.” Kaynak: Reddit

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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