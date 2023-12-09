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        Haberler Yaşam Yaşın sadece rakamdan ibaret olduğunu anlatan en iyi kareler

        Yaşın sadece rakamdan ibaret olduğunu anlatan en iyi kareler

        Hepimiz yaş aldıkça yüzümüzde birtakım şeylerin değişmesini bekleriz. Ancak bazı insanlar genetik açısından o kadar şanslıdır ki yaşlanmak onlarda olmayan bir özellikmiş gibi gelir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 17:30 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:30
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        “30 yaşında bebek yüzü sendromu.”

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        “Herkes benim 17 yaşında olduğumu düşünüyor, özellikle de bu uzun saçla. 6 ay sonra 30 yaşına gireceğim.”

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        “90'ların başında 12 yaşımdayken 54'e çıktığım zamanlar.”

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        “Bu yıl 30 olacağım ve heyecanlıyım!”

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        "Arkamdaki arkadaşımdan daha büyüğüm.”

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        "En güzel fotoğrafım: 7 ya da 43 yaşında, ipotekli, eski kocalı ve beş kedili!"

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        “Sürekli ergen olmakla karıştırılıyorum. Arkadaşlarım beni bu yıl '13 veya 30' temalı bir doğum günü yapmaya ikna etti!”

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        "14 yaşında kelleşmeye başladım. Şaşırtıcı bir şekilde aslında sadece 23 yaşındayım."

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        “Emo aşamam beni 35 yaşında bir anne gibi gösterdi. Ben erkeğim. Fotoğraf ben 13 yaşımdayken çekilmişti.”

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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