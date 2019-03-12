Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; 2017 yılında Türk Eczacıları Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir sözleşme imzalanmıştı. İlaç Alım Protokolüne ek "Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi" ile kurumla sözleşmesi olan 26 bine yakın eczaneden bu malzemelerin teminleri sağlanmış oldu. Peki bu sözleşme ile neler değişti?

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, “Konuyu hasta alt bezleri açısından inceleyecek olursak, sözleşmeden önce hastalar ya da hasta yakınları, eczanelerden ücretini ödeyerek temin ettikleri bezlerin faturası ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na reçete ve bez faturalarını ibraz ederek ücretin kurum tarafından ödenen kısmını geri alıyorlardı” diyor ve devam ediyor; “Sözleşme sonrasında ise hastalar kurum tarafından ödenen tutar için ödeme yapmalarına gerek kalmadan, reçeteleri ile sözleşmeli eczaneye giderek temin işlemlerini eskiye göre daha kolay şekilde tamamlıyorlardı.”

BEZ TEMİNİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Gelinen noktada ise sözleşmenin ana hedefinden uzaklaşıldığı görülüyor. Hastaların prosedürle uğraşmalarının önüne geçme amaçlı uygulamada hastalar artık prosedürle değil ekonomik koşullarla uğraşıyor ve bez temininde sıkıntı yaşıyorlar. Sözleşmenin imzalandığı yıl, kurum bezlerin birim fiyatlarında artış yaparak bir adet bezin fiyatını 0,9 kuruş + %18 KDV olarak belirlemişti. 2019 yılında ise bu tutarda herhangi bir değişim olmadı.

BEZLERİN FİYATI DEVLETİN ÖDEDİĞİ TUTARIN ÇOK ÜSTÜNDE

Geçtiğimiz yaz aylarında dövizde meydana gelen dalgalanma, bez fiyatlarını bir önceki yıla göre hızlı şekilde yukarıya çekmişti. Bu dalgalanma sonrasında fiyatlarda bir miktar düşüş olsa da bezlerin fiyatı devletin ödediği tutarın hala çok üstünde. Rakamlarla ifade edildiğinde, hasta bezleri kurum tarafından 2 aya yetecek miktarda ve günlük en fazla 4 defa bez değişimini karşılıyor. Kısaca 2 ay için 240 adet hasta alt bezi bedeli olarak kurum (bir bez için 0,9 kuruş + %18 KDV) 254,88 lira ödüyor. Bu tutarın altında hasta alt bezi temin etmenin mümkün olmadığı belirtiliyor. Yine birim adet fiyatları üzerinden örneklendirme yapıldığında eczanelerde birim bez fiyatı 2,5 lira civarında.

HASTALAR BEZ KULLANIMINDA KISITLAMAYA GİDİYOR

Bu durum ilk olarak hastaların bezler için ekstra ödeme yapmasına neden oluyor. Birim fiyatı 2,5 liralık bir bez için, hastanın 2 aylık reçeteye ödemesi gereken fark tutarı 345 lira. Bu tutar devletin ödediği tutardan daha yüksek. Bu durumda hastalarda 'günlük bez değişim sayısında kısıtlama' olarak tanımlanan bir davranış değişikliği gözlenmeye başlandığı belirtiliyor. Bez kullanan hastaların büyük kısmının yatalak olduğu düşünüldüğünde, bu kısıtlamanın devlete yatak yaraları, pişik tedavileri gibi ekstra masraflara yol açacak geri dönüşleri olacağının da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

UZLAŞI BEKLENİYOR

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş konuyla ilgili yorumunda, TEB ve SGK arasında önümüzdeki günlerde protokol görüşmeleri yapılacağını belirterek, “Umuyor ve diliyorum ki bu görüşmeler sonucunda sorunlar minimuma indirgenecek ve uzlaşı sağlanacaktır. Böylece hem hastaların hem de eczacıların mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz” diyor.