Yaz aylarıyla birlikte artan sivrisinekler, hem evlerimizde hem de dış mekanlarda büyük bir rahatsızlık kaynağı olabilir. Bu sinir bozucu böcekler sadece ısırıklarıyla değil, aynı zamanda taşıdıkları hastalıklarla da tehlike oluştururlar. Neyse ki, sivrisineklerden korunmanın ve onları uzak tutmanın etkili yolları var. İşte yaz aylarında sivrisineklerden kurtulmanın 7 adımı!