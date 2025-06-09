Yaz mevsiminin başlamasıyla İstanbul barajlarındaki son durum da merak ediliyor. Mayıs ayında yüzde 8'i aşan baraj doluluk oranı 9 Haziran itibarıyla gerilemeye başladı. Hatta Istrancalar barajı, yaz mevsiminin henüz başındayken yüzde 23,48'e geriledi. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, İSKİ verilerine göre 9 Haziran 2025 İstanbul barajlarında son durum...