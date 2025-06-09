Yaz geldi, İstanbul barajlarında doluluk oranı düşmeye başladı! 9 Haziran 2025 İstanbul baraj doluluk oranı
Yaz mevsiminin gelmesiyle İstanbul barajlarında doluluk oranları düşmeye başladı. Mayıs ayında yüzde 80'i aşan oranlarda gerileme kaydedildi. Alibeyköy barajı yüzde 56'ya gerilerken, Istrancalar barajı yüzde 23,48 oldu. Peki, 9 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk durumu nedir? İşte, barajlarda son durum...
Yaz mevsiminin başlamasıyla İstanbul barajlarındaki son durum da merak ediliyor. Mayıs ayında yüzde 8'i aşan baraj doluluk oranı 9 Haziran itibarıyla gerilemeye başladı. Hatta Istrancalar barajı, yaz mevsiminin henüz başındayken yüzde 23,48'e geriledi. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, İSKİ verilerine göre 9 Haziran 2025 İstanbul barajlarında son durum...
9 HAZİRAN 2025 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbul barajları yüzde 74,11'lik doluluk oranına sahip.
9 HAZİRAN 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli: Yüzde 84,34
Darlık: Yüzde 77,62
Elmalı: Yüzde 89,29
Terkos: Yüzde 75,82
Alibey: Yüzde 56,01
Büyükçekmece: Yüzde 66,58
Sazlıdere: Yüzde 55,54
Istrancalar: Yüzde 23,48
Kazandere: Yüzde 78,06
Pabuçdere: Yüzde 77,79
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre, Mayıs ayına göre son 10 yılın doluluk oranları;
2015'te yüzde 95,07,
2016'da yüzde 82,84,
2017'de yüzde 85,75,
2018'de yüzde 87,92,
2019'da yüzde 89,82,
2020'de yüzde 69,3,
2021'de yüzde 78,36,
2022'de yüzde 86,23,
2023'te yüzde 49,44,
2024'te yüzde 83,12,
2025'te yüzde 79,93 olarak kaydedildi.