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        Tatili zehir edebilir! Yazın en sık görülen sağlık sorunları ve korunma yolları

        Yaz tatili planları yaparken sağlığınızı da hesaba katmayı unutmayın! Aşırı sıcaklar ve hijyen eksiklikleri vücudunuzu savunmasız hale getiriyor. İşte yaz aylarında dikkat etmeniz gereken hastalıklar ve alabileceğiniz basit ama etkili önlemler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 11.07.2025 - 07:30
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        Yaz mevsimi sadece tatil ve eğlence değil; aynı zamanda bazı hastalıkların da zirve yaptığı dönemdir. Güneş çarpmasından böcek ısırıklarına, çocuklarda ishalden göz enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

        YAZ AYLARINDA YAYGIN GÖRÜLEN HASTALIKLAR

        Sıcak havaların etkisini artırdığı yaz aylarında, bazı sağlık problemleri daha sık görülür. Güneşin zararlı etkileri, hijyen eksiklikleri ve aşırı sıcaklıklar bu dönemde çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte yaz aylarında karşılaşabileceğiniz yaygın hastalıklar ve korunma yolları:

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        1. GÜNEŞ YANIĞI

        Hepimiz en az bir kez acı veren bir güneş yanığı deneyimi yaşamışızdır. Güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre maruz kalmak; ciltte kızarıklık, ağrı, kabarcıklar ve soyulmaya yol açabilir. Bu durumdan korunmak için geniş spektrumlu güneş kremi kullanmalı, şapka ve koruyucu giysiler tercih etmeli ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00 arası) doğrudan güneşten kaçınmalısınız.

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        2. ISI ÇARPMASI VE SUSUZLUK

        Yüksek sıcaklık ve nem, vücudun ısı düzenleme mekanizmasını zorlayabilir. Isı çarpması; yüksek ateş, baş dönmesi, mide bulantısı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bol sıvı tüketmek, aşırı fiziksel efordan kaçınmak ve mümkünse serin alanlarda vakit geçirmek bu tür ısıyla ilişkili sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

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        3. GIDA ZEHİRLENMESİ

        Sıcak havalarda bakteriler yiyeceklerde daha hızlı çoğalır. Açık hava yemekleri ve piknikler keyifli olsa da uygun saklama ve pişirme koşulları sağlanmazsa gıda zehirlenmeleri kaçınılmaz olabilir. Elleri sık sık yıkamak, çiğ ya da az pişmiş yiyeceklerden kaçınmak ve bozulabilir gıdaları dışarıda uzun süre bekletmemek alınabilecek başlıca önlemlerdendir.

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        4. GÜNEŞ LEKELERİ

        Özellikle açık tenli kişilerde güneşe maruz kalmak, yüz, kollar ve omuzlarda cilt lekelerine neden olabilir. Güneş lekelerinden korunmak için düzenli olarak güneş kremi kullanmalı, geniş kenarlı şapkalar takmalı ve uzun süreli güneş temasından kaçınılmalıdır. Oluşan lekeler için ise dermatolojik bakım ürünleri veya kimyasal peeling yöntemleri tercih edilebilir.

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        5. YAZ GRİBİ

        Yaz aylarında da grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan bir tür viral enfeksiyon görülebilir. Klimalı ortamlarda uzun süre kalmak, aşırı soğuk içecek tüketmek bu durumu tetikleyebilir. Yaz gribinden korunmak için klimaların filtresi düzenli temizlenmeli, ani ısı değişimlerinden kaçınılmalı ve bol sıvı tüketilmelidir.

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        6. GÖZ HASTALIKLARI

        Gözlerde yanma, kaşıntı, kızarıklık ve batma gibi belirtilerle kendini gösteren göz enfeksiyonları; genellikle kirli havuzlar, kirli ellerle göze temas ya da tozlu ortamlar nedeniyle oluşur. Yaz aylarında göz hijyenine dikkat edilmeli, lens kullanımı sırasında özen gösterilmeli ve şikâyetler başladığında bir uzmana başvurulmalıdır.

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        7. ENFEKSİYONLAR

        Yaz mevsimi, mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam sunar. Özellikle hijyenin yetersiz olduğu alanlarda mide bulantısı, ishal, kulak ve mantar enfeksiyonları daha sık görülür. Temiz havuzlar tercih edilmeli, açıkta satılan yiyeceklerin hijyeninden emin olunmalı ve kişisel temizlik ihmal edilmemelidir.

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        8. İSİLİK

        Ter kanallarının tıkanması sonucu ciltte kabarcıklar ve kızarıklıklarla kendini gösteren isilik, genellikle çocuklarda sık görülür. Aşırı terlemeyle birlikte ortaya çıkar ve yoğun kaşıntıya neden olur. Serin ve pamuklu kıyafetler giymek, terin ciltte kalmasını engellemek isiliği önlemeye yardımcı olabilir. Uzun süre geçmeyen durumlarda doktora başvurulmalıdır.

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        9. ÇOCUKLARDA İSHAL VE YÜKSEK ATEŞ

        Yaz aylarında çocuklarda görülen ishal, çoğu zaman sıvı kaybı ve yüksek ateşle birlikte seyreder. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda her ishal sonrası sıvı takviyesi yapılmalı; anne sütü alan bebeklerde emzirme sıklığı artırılmalıdır. Ancak dışkıda kan, tekrarlayan kusma ya da ciddi halsizlik görülüyorsa mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır.

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        10. SİVRİSİNEK VE BÖCEK ISIRIKLARI

        Yazın artan sinek ve böcek popülasyonu, ciltte kaşıntı, şişlik ve kızarıklığa neden olabilir. Bazı durumlarda bu ısırıklar alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Sinek ısırıklarından korunmak için sineklik kullanılmalı, açık havada bulunurken koruyucu sprey veya kremlerden yararlanılmalıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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