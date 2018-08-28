Yasemin Güneri

Eşin üzerine yürümek “şiddet” sayıldı

Her gün yüzlerce kadının eşinin şiddetine maruz kaldığına dair haberleri okuyoruz, izliyoruz. Dayaktan kolu kırılan, yüzü gözü şişmiş, hastanelik olmuş çok sayıda kadının mağdur olduğu ülkemizde, Yargıtay kadınların yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Yargıtay, verdiği kararda, kadının şiddet görme ihtimalini bile kabul etmedi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararda, şiddet uygulamak amacıyla eşin üzerine yürümek de şiddet sayıldı.

Açılan bir boşanma davasında, kocanın eşine şiddet uygulamak için üzerine yürümesi bile boşanma nedeni kabul edildi. Kararda, kocanın karısının üzerine yürümesi “Fiziksel şiddet” sayıldı.

Eşe karşı fiziksel şiddet uygulanmasını boşanma nedeni sayan Yargıtay, fiziksel şiddet konusunda tüm kadınların yüreğine su serpecek bir karara imza attı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, şiddet uygulamak için karısının üzerine yürüyen kocayı suçlu buldu.

Karısının üzerine yürümeyi boşanma nedeni kabul eden Yargıtay, bu kararıyla kadına karşı şiddet davalarında emsal bir karara imza atmış oldu.

Olay Bursa'da meydana geldi.

M.A. tartıştığı karısının üzerine yürüdü. Şiddet uygulayacağı sırada, eşi S.A yan odaya kaçarak yardım istedi.

Olay sonrası boşanma davası açan S.A.'nın açtığı dava reddedildi.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadınları sevindirecek bir karara imza attı.

Daire, hiçbir şekilde şiddete geçit verilmemesi gerektiğinin altını çizdiği kararında şu görüşleri dile getirdi: “Davalının davacının üzerine yürümesi fiziksel şiddete yönelik bir davranış olduğundan Yargıtay uygulamasında evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma konusu davranışlardandır. Davalının dövmek için eşinin üzerine yürüdüğü ve evden kovduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir”

Bu kararla birlikte, eşinin üzerine yürümek boşanma nedeni sayılacak.