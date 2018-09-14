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Sofradan benzin istasyonuna!

Son dönemde akaryakıt sektöründe çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Ticket, Sodexo, Multinet, Edenred gibi yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, yemek sektöründe yaşanan daralma sonrasında rotayı akaryakıt sektörüne çevirdi. Bu şirketler, büyük dağıtım şirketleriyle anlaşarak kurumsal müşterilerine akaryakıt için aracılık yapıyor. Hatta, bazı dağıtım şirketlerinin, bu firmalara akaryakıt bayiliği verdiği de belirtiliyor. Bu uygulama nedeniyle kâr kaybı yaşayan bayiler akaryakıtta finansal aracılık hizmeti uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

14.09.2018 - 10:36 | Güncelleme:

Ticket, Sodexo, Multinet, Edenred gibi yemek kartı hizmeti veren firmalar, akaryakıt sektöründe öne çıkmaya başladı. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre bu firmalar, büyük akaryakıt dağıtım şirketleri ile müşteriler arasında aracılık yapıyor. Bayiler, devre dışı bırakıldıkları bu sistem üzerinden akaryakıt satışına tepkili…

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar,  bu şirketlerin akaryakıt sektöründe finansal aracılık rolüne soyunduğunu, büyük dağıtım şirketleri ile akaryakıt ihtiyacı olan kişi ya da kuruluşlar arasında köprü işlevi görmeye başladıklarını söyledi.

'HAKSIZ REKABETE YOL AÇIYOR'

“Yemek kartı hizmeti veren şirketlerin bu alana girmesi haksız rekabete yol açıyor” diyen Zülfikar, şöyle devam etti: “Finansal aracı olarak sektöre giren bu firmalar akaryakıtı, istasyonlardaki taşıt tanıma sistemleri üzerinden pazarlıyorlar.  Buradaki sorun, bu satışın elektronik sistem üzerinden bayinin istasyonundan yapılmasına rağmen,  bayinin bu alışverişte hiçbir rolünün olmaması. Üstelik sistem yaygınlaştıkça bayinin karı o oranda azalıyor. Bayiler ayakta kalmak için şu anda çok ciddi bir mücadele veriyorlar” dedi.

Zülfikar, bu uygulamanın son derece adaletsiz olduğunu savunarak, “Bayiler, milyonlarca liralık yatırım yapıp, işletme kuruyor. Çok sayıda personel çalıştırıyor. Buna karşılık yemek kartı hizmeti veren şirketler bu tür maliyetleri üstlenmeden aracılık yaparak para kazanıyor” diye konuştu.

AKARYAKIT BAYİLİĞİ ALDILAR

Zülfikar, bazı dağıtım şirketlerinin bu firmalara akaryakıt bayiliği bile verdiğini kaydederek, “Bu firmalar kendi sektörlerindeki rekabetlerinde kaos yaratıp yemek firmalarının tepkisini çekince hükümet bir düzenleme yaptı. Aynı kaos yakında bizim sektörümüzde baş gösterecek. Hatta bazı dağıtım şirketleri bu firmalara bayilik bile vermeye başladılar. Biz de yemek firmaları gibi bu uygulamanın kaldırılması için gerekli tüm tedbirleri alacağız” dedi.

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