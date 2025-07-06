Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füze ile hedef aldıklarını duyurdu

Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik balistik füzeyle "başarılı şekilde" hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı füze birimi, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lid (Ben Gurion) Havalimanı’nı hedef alan, 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füzeyle nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi." dedi.

Seri, operasyonun "başarıyla amacına ulaştığını, milyonlarca gaspçı Siyonist’in sığınaklara kaçmasına ve havaalanı operasyonlarının durmasına neden olduğunu" ileri sürdü.

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Bu saldırının, "mazlum Filistin halkı ve mücahitleri için bir destek" ve "İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, "Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar destek operasyonlarının süreceğini" vurguladı.

Seri ayrıca, grubun "önümüzdeki günlerde yaşanabilecek her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı ve teyakkuz halinde" olduğunu belirtti.