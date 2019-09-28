Ali'sini aradı...

Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında bin astsubay adayı öğrenci yemin etti.

2019-2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitimini tamamlayan astsubay adayı öğrenciler ant içti. Okul bahçesinde düzenlenen törene astsubay adayı öğrencilerin 3 bin yakını katıldı.

AİLELERİNE KOŞTULAR

Yemin töreninin ardından askerler askerler ailelerine koştu. Kimi karısına, çocuğuna kimi ise annesine koştu. Ama törene damgasını vuran asker oğlunu arayan anne oldu.

ALİ'SİNİ ARADI

Törenin ardından askerler dağılırken görüntülerde koşarak askerlerin arasına dalan bir anne dikkat çekti. Heyecanla yüzlerce askerin arasına dalan anne 'Ali'm, Ali'm diyerek' canı gibi sevdiği oğlunu aradı. Tüm çabalarına rağmen oğlunu bulamayan anneyi oğlu fark etti. Oğlunun kendisine sarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan kadın 'Kurban olurum ben seni yollarına' diyerek gözyaşı döktü. Anne oğlun sarılması da herkesi ağlattı. 5 erkek çocuk annesi olduğunu anlatan kadın "benim için hepsi aynı" diyerek oğluyla birlikte alandan uzaklaştı.