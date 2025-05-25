Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Ege ve Marmara için uyarı!
Yeni haftayla birlikte yurt genelinde hava durumu yeniden değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pek çok il için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde hafta boyunca aralıklarla yağış görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberi ile güncel uyarılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada pek çok il için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, çoğu ilde hafta boyunca aralıklarla yağış görülecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in açıklamalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
YENİ HAFTADA YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
AA'da yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yeni haftanın hava tahminine ilişkin bilgiler verdi.
Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı sistemin etkili olacağını belirten Tekin, Pazartesi günü batı kesimlerde görülecek sağanağın hafta boyunca yer yer gök gürültülü olacağını söyledi.
26 Mayıs'ta Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini bildiren Tekin, "Salı günü İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağışları görmeye devam edeceğiz." dedi.
Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftada gelecek yağışla mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına ineceğini belirtti. 26 Mayıs'ta Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğine dikkati çeken Tekin, vatandaşları olası fırtınaya karşı uyardı. Yağışlı sistemin etkisiyle pazartesi günü batı kesimlerde yer yer toz taşınımı beklendiğini vurgulayan Tekin, çamur şeklinde yağış görülebileceğini dile getirdi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara'da 26 Mayıs'ta yağışlı havanın etkili olacağını belirten Tekin, öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın gün boyunca devam edeceğini bildirdi. Başkentte salı ve çarşamba günü yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, "Sıcaklıklar 26 pazartesi 29, salı 22, çarşamba günü ise 24 derece olacak." dedi.
İstanbul'da 26 Mayıs'ta sağanak beklendiğini belirten Tekin, yağışların yerel kuvvetli olabileceğini söyledi. Salı günü parçalı bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayan Tekin, sıcaklıkların gelecek 3 gün boyunca 20 ila 22 derecelerde seyredeceğini söyledi.
İzmir'de pazartesi günü kuvvetli sağanak görüleceğini belirten Tekin, "Salı ve çarşamba günü yağış ara verecek. Sıcaklıklar pazartesi 24, salı 26, çarşamba günü 27 derece olacak." diye konuştu.
38 KENT İÇİN 'SARI' KODLU UYARI
İçişleri Bakanlığı da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, 25-25 Mayıs'ta beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.
DHA'da yer alan habere göre bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 38 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. 25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların pazartesi günü sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler şeklinde yaşanacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Önümüzdeki hafta ortasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların ise 17-22 derece aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, sistem nedeni ile Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul'da bu gece ve pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor."
"SICAK YAZ HAVASI YÖN DEĞİŞTİRİYOR, HAVALAR YİNE SOĞUYOR"
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; geçtiğimiz 3-4 gündüzü yaz gibi sıcak geçirdik. Bu saatlerde ise ısınmanın kaynağı olan ve bolca toz içeren Kuzey Afrika havası uzaklaşıyor. Yerine Ukrayna-Romanya-Türkiye rotasında ilerleyen serin havalar ve yağmurlu bir yeni hafta bizi bekliyor. Bu yağmurlar bereketli olacak fakat riskli alanlar var. Şiddetli sağanak ve dolu yağışı ile rüzgar fırtınası batı ve kuzeybatı bölgelerde hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir. İzmir çevresinde kuvvetli esen rüzgar, Çanakkale ve Trakya çevresinde de kuvvetli esecek.
İZMİR'DE YAĞMUR
Gece yarısından itibaren İpsala, Keşan, Uzunköprü çevresinde sağanak kuvvetlenebilir. Yağış gece geleceği için su baskınlarına karşı fazladan tedbirli olmakta yarar var. Pazartesi sabahı yaklaşırken kuvvetli yağış Çanakkale-Gelibolu-Şarköy arasında yine yer yer su baskınlarına yol açabilir. Ayrıca Edremit Körfezi ile İzmir arasında geniş alanlarda geceden sabaha yağmur bekliyoruz.
Pazartesi sabah-öğlen arası İstanbul-Bursa-Kocaeli-Bartın-Düzce-Kastamonu gibi merkezlerde gök gürültülü yağmur. Ankara’da gün ortası kuvvetli gök gürültülü sağanak görülebilir. Beklenen bu yağışlar sırasında hava elektrikli, şimşekli ve yıldırımlı olacak. Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısını ilgilendiren ve bu geceden pazartesi akşamına kadar yağışlar esnasında özellikle Kuzey Ege’de ve Trakya’da iri taneli dolu yağışı da görülebilir. Fakat bu genel bir durum olmamakla birlikte, hangi ilçelere ya da alanlara yağabileceğini pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren meteoroloji radarından takip etmek gerekir. Bu alanda yaşıyorsanız 26 Mayıs hava tahminlerine saat saat bakmakta yarar var.
SERİN HAVA MARMARA'DA HİSSEDİLECEK
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bu haftayı çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli geçirecek. Doğu Karadeniz’de salı ve çarşamba lokal kuvvetli yağışlar görülebilir. Güneydoğuda bu hafta sıcaklıklar yüksek seyrini sürdürerek 33 ila 38°C olacak. Balkanların bu serin havası en çok Marmara Bölgesi’nde hissedilecek. İstanbul’da gündüz 20-22°C, gece 16-17°C sıcaklıklar kaydedilir. Ankara gündüz 22-24°C, başkentte ve Anadolu’da gece sıcaklıkları 8 ila 10°C’lere kadar düşüyor. İzmir’de ve kıyı Ege’de hava pek soğumuyor, yeni hafta sıcaklıklar gündüz 27-28°C’lerde seyredecek.
MEVSİMLİK GİYSİLERİ KALDIRMAYIN
Bu haftanın ardından Haziran ayı sıcak başlayacak görünüyor. Yağışlar da bıçak gibi kesilebilir. Bugünlerde topladığımız yağmurlara, suya epey ihtiyacımız var. Uzun vadeli tahminlerde Haziran ayının ilk haftası bitmeden batıda ve güneyde yeniden 30-35°C gibi yüksek sıcaklıklara çıkabiliriz. İlk haftası sıcak görünen Haziran, ortası yaklaşırken yeniden serinleyebilir. Kırım ve Ukrayna üzerinden olası yeni soğuk cepheler söz konusu olabilir. Mevsimlik giysileri bir süre daha tamamen kaldırmamakta fayda var.