Diyarbakır Adliyesi girişinde son bir yıldaki kontrollerde bin 383 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, adliye hizmet binasında muhtemel olayların önüne geçilmesi amacıyla gerekli kontroller sürdürülüyor. Son bir yıldaki kontrollerde 426'sı bıçak, 152'si makas, 738'i neşter-jilet ve 67'si çeşitli cisimler olmak üzere farklı ebatlarda bin 383 kesici ve delici alet ile 5 biber gazı spreyi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda sergilendi.

BİN 259 KİŞİ YAKALANDI



Adliye girişinde 1 Ocak 2018'den bu yana 620 bin 363 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan arama ve yakalaması bulunan bin 259 kişi gözaltına alındı.