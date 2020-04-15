Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

İTÜ ARI Teknokent’te yer alan sağlık teknolojileri kuruluşu Ceiba’nın geliştirdiği teletıp çözümü, koronavirüs salgınının dünyadaki yeni merkezi haline gelen ABD’de hizmet vermeye hazırlanıyor. Yerli firmanın Covid-19 için geliştirdiği teknoloji, izolasyon ve karantina odalarına kurularak, monitör ve solunum cihazı gibi başucu cihazlarından anlık veri akışı sağlıyor.

Doktor ve hemşirelerin, akıllı telefonlarından karantina altındaki hastanın takibini yapabildiği sistem, hastanın durumu kötüleşmeye başladığında otomatik olarak tanı uyarısı oluşturarak, uyarı gönderiyor.

Ceiba Sağlık Çalışanlarını Koruyucu Covid 19 Çözümü adı verilen sistem hakkında Habertürk’e bilgi veren Ceiba’nın kurucusu ve yönetim kuruluş başkanı Afşin Alp, “Sistem ile hastanın anlık verileri alınıp, işleniyor ve hekime cep telefonundan ulaştırılıyor. Sistem, hekimlerimize uzaktan hasta bakımı ve takibi ile tek başlarına 100’ün üzerinde hastaya tedavi sunma imkanı sağlıyor” dedi.

Sistemi yoğun bakım servislerinde hasta başında çalışan sağlık personelinin enfeksiyona minimum düzeyde maruz kalmalarını sağlamak için tasarladıklarını aktaran Alp, bu tele-tıp çözümünün Türkiye’de mevcut doktor ve hemşire sayısı ile yeni açılacak olan sahra hastaneleri ve şehir hastanelerinin yönetimini de kolaylaştıracağını belirtti.

Afşin Alp, geliştirdikleri Covid-19 çözümlerinin önümüzdeki aylarda New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere ABD’deki hastanelerde de devreye gireceğini söyledi.

İTÜ ARI Teknokent’ten çıkan yerli sağlık teknolojileri şirketi Ceiba’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Afşin Alp’in tele-tıp ve koronavirüs ile mücadele kapsamında Habertürk’ün sorularını yanıtladı…

- Sağlık teknolojileri alanında neler yapıyorsunuz?

Ceiba olarak teletıp sağlık teknolojilerini 2016 yılında geliştirmeye başladık. Sistemlerimiz son birkaç yıldır da hastanelerde kullanılıyor. Hem erişkin yoğun bakım hem de yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde bulunan ve hemşire, hekim ve diğer sağlık çalışanları tarafından kullanılan “eClinics” yazılımımızı “Dr. ICU” isimli mobil aplikasyona taşıdık. Bu hem iOS hem de Android tabanlı uygulama sayesinde artık hekimlerimiz hastalarını evlerinde cep telefonlarından takip edebiliyor, hastaları için kendilerine yapay zeka ile geliştirilmiş öngörü alarmları ulaştırılabiliyor. Bu akıllı alarmları oluşturan yapay zeka motorumuzun adı “ZeqAI”.

- Hangi veriler uygulama üzerinden takip edilebiliyor? Bu sistemi kurmak için Türkiye’deki hastanelerin mevcut durumu yeterli mi?

Geliştirdiğimiz sistemler ve “eClinics” adı verdiğimiz klinik yazılımız üzerinden bugün bir hasta ile ilgili tüm verileri anında alabiliyoruz. Bu bilgileri almak için “eConnect” adında yine yüzde 100 yerli bir internetin medikal nesneleri cihazı geliştirdik. eConnect marka ve model bağımsız tüm medikal cihazlardan verileri gerçek zamanlı olarak alma yeteneğine sahip akıllı bir cihaz. Burada hastanın fizyolojik vital verilerinden tutun da, ventilatördeki hastanın solunumunun dalga formundaki verileri, radyoloji sonuçları veya laboratuvar verileri dahil her şeyi gerçek zamanlı olarak görebiliyoruz.

Sistemimiz bu verileri yapay zeka motorumuz ile işlemekte ve oluşturduğu akıllı alarmlar ile hekimlerimize hastanın yanındaymışcasına bir tecrübe sunuyor. Bu sistemi kurmak için ülkemizdeki medikal cihaz parkuru devletimizin son dönemde yaptığı ciddi sağlık yatırımları sayesinde son derece elverişli bir hale geldi. Bu avantajdan yola çıkarsak özellikle hükümetimizin yaptığı Şehir Hastanelerinde ve bugün yapılması planlanan sahra hastanelerinde Ceiba çözümlerinin hızlı ve efektif uygulama alanı yakalayacağını görüyoruz. Bu sayede hem hayatlar kurtaracak hem de sağlık çalışanlarımızın gereksiz yere virüse maruz kalmalarını önlemiş olacağız.

- Sistem şu anda hangi hastanelerde kullanılıyor?

Ceiba Tele ICU’nun geliştirdiği sistemler şu anda ülkemizde birkaç özel hastane ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılıyor. Bunlara ek olarak Orta Doğu´da da sistemlerimizi kullanan hastaneler var.

- Covid-19 ile birlikte teletıp uygulamalarına olan ilgi arttı. Size yurtdışından gelen talep var mı? Bu kapsamda ABD’de neler yapıyorsunuz?

ABD, sağlık pazarı anlamında dünyada birinci sırada, yine sağlık harcamaları anlamında da ilk sırada yer alıyor. Şu anda ABD´ye ihracat gerçekleştirmek için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere tele-sağlık ekipmanlarımız ve yazılımlarımız ABD’deki hastanelerde kullanılıyor olacak.

- Sistemin faydası ne?

Bugün içinde bulunduğumuz durumda en önce sağlık çalışanlarımızı korumalıyız. Ceiba´nın İTÜ Teknokent ARI 1´de yer alan Tele Yoğun Bakım komuta merkezindeki bir istasyondan 125 hasta monitör edilebilmekte ve bu sistemle yatak başındaki hemşire ve hekimlerimizin enfekte hastalarla olan zamanı minimalize edilebiliyor. Ayrıca sınırlı sayıda sağlık çalışanı ile olası yüksek sayıdaki hastayı da yönetme imkanı sağlıyoruz.

Hedefimiz ülkemizde 35 bin - 40 bin civarındaki tüm yoğun bakım yataklarını bu teknoloji ile donatıp hem hayat kurtarmak hem de ciddi tasarruflar sağlamak. Bugün itibariyle tele yoğun bakım ile yönetilen yoğun bakımlardaki ölüm oranları ortalama yüzde 25 oranında azalıyor ve kalış süreleri de yine benzer oranlarda düşüyor. Hesaplamalarımıza göre geliştirdiğimiz sistemle yılda yaklaşık 1 milyar TL´lik tasarruf sağlamak mümkün.

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