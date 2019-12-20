AA

Merakla beklenen yerli otomobilde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtılacağı tarih belli oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli oto ile ilgili olarak, "Yerli otomobilin ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz" dedi.

BAKAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin tanıtım tarihini 27 Aralık olarak açıkladı.

— Mustafa Varank (@varank) December 20, 2019

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin fotoğrafını da üzerindeki örtü ile birlikte kamuoyu ile paylaştı.

BABAYİĞİTLER DE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir tweet attı. Babayiğitlerle yerli otomobilin de örtülü olarak yer aldığı fotoğrafı paylaşan Hisarcıklıoğlu "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu olarak 2017'de milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. 27 Aralık 2019 Cuma günü Gebze Bilişim Vadisi’nden yola çıkıyoruz." yazdı.https://twitter.com/RHisarciklioglu/status/1207988996334338048?s=20ttps://twitter.com/RHisarciklioglu/status/1207988996334338048?s=20

— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) December 20, 2019

Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu olarak güçlerini birleştirip Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) adı altında çalışmalarına başlamıştı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19 olurken, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 olmuştu. TOGG'nin başına ise CEO olarak Haziran 2018'de Alman Bosch'un Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.

2022'DE YOLLARA ÇIKACAK

TOGG geliştirdiği yerli otomobilin, ilk etapta elektrikle çalışan bir SUV olması planlanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise farklı gövde tipine sahip modellerin ürün gamında yer alması planlanıyor.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın daha önce yaptığı açıklamaya göre, otomobilin 2022 yılında yollara çıkması bekleniyor.