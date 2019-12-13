Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Aralık ayında yüzünü göstereceği açıklanan yerli otomobil hakkındaki merak gün geçtikçe artıyor. Daha önceden yapılan açıklamalara göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil ilk etapta elektrikli bir SUV model olarak gün yüzüne çıkacak.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın kompakt (c-segment) bir SUV olarak tanımladığı ilk modelin yanısıra, prototip gösteriminin yapılacağı tanıtım etkinliğinde birden fazla modelin karşımıza çıkma ihtimali de bulunuyor.

Öyle ki, Kasım ayı sonundaki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG, Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" şeklindeki ifadesi ile birden fazla modelin görücüye çıkacağının ipucunu vermişti.

Havadaki tüm belirsizliklerin giderilmesine az bir süre kalmışken, ismi ve özellikleri sır gibi saklanan yerli otomobilin olası rakiplerine bir göz atmakta fayda var.

Bugün dünyada irili ufaklı 100'den fazla üretici elektrikli araç çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fakat, TOGG'un bir elektrikli otomobil girişimi olduğundan yola çıkarak, yerli otomobilin başlıca rakiplerini de bu yönde belirlediğimizi belirletim.

DÜNYAYA AÇILMAK İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Birkaç yıl öncesine kadar Batılı markaları taklit etmekten öteye geçemeyen Çinli üreticilerin ortaya çıkardığı elektrikli modeller, daha şimdiden 100 yıllık üreticileri tedirgin ediyor.

Bunlardan 2014 yılında bir startup olarak kurulan Nio, küresel pazarlara açılmak için gün sayıyor.

Tencent ve Baidu gibi Çinli teknoloji şirketlerinin yanı sıra, Sequoia Capital gibi risk sermayelerinin de toplam 4 milyar dolarlık yatırım yaptığı Nio, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sunduğu özellikleri daha az bir fiyata tüketiciler ile buluşturması ile elini güçlendirmeye çalışıyor.

Çin'in bir diğer elektrikli otomobil girişimi Byton ise, bugüne kadar aldığı 1.2 milyar dolarlık yatırım ile dikkat çekiyor. Rakibi Nio gibi global otomotiv etkinliklerinde boy gösteren Çinli üretici, ilk modeli M-Byte'ı en başta sadece Çin'de satışa sunacak.

Şirketin, 2020 yılının ortalarında ise Kuzey Amerika ve Avrupa'ya açılma planları bulunuyor. Hem Nio hem de Byton'un uzun vadeli planı ise halka arz edilerek borsada işlem görmek olarak açıklanıyor.

Çin'de sadece elektrikli otomobil üretmeye odaklanan markalar arasında Lynk & Co'yu da saymamak olmaz. Volvo'nun sahibi olduğu Geely tarafından kurulan marka, elektrikle çalışan SUV ve sedan modeller üretiyor.

2015'te kurulan Lynk & Co, 2018 yılında sadece 2 modeli ile 120 bin adetlik satış rakamına ulaşmıştı. Volvo'nun elektrikli modelleri ile aynı altyapıyı paylaşan Lynk & Co'nun yeni hedefi ise 2020 yılında Avrupa pazarına açılmak.

ABD'NİN EN DEĞERLİ ÜRETİCİSİ OLMUŞTU

TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin Türkiye'nin batısındaki rakipleri çoğunlukla ABD'de bulunuyor. Bunlar arasında en başta Tesla'yı sayabiliriz.

Elektrikli otomobilleri ile otomotiv sektöründe dengeleri değiştiren marka, ABD dışında Çin ve Almanya'da da üretime başlamaya hazırlanıyor.

Milyarder iş adamı Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla, ürün gamında 2 SUV, 1 pick-up ve 3 farklı otomobil olmak üzere 6 elektrikli model sunuyor.

Pazarda oluşan talep ve şirketin Çin'de yeni bir fabrika açacak olması gibi faktörler, Tesla'nın hisse değerini yükselterek şirketi ABD'nin en büyük iki otomobil üreticisi General Motors ve Ford'tan daha değerli hale getirmiş durumda.

Bir diğer ABD'li merkezli elektrikli otomobil şirketi Fisker ise, Tesla ile aynı yıllarda elektrikli araç geliştirmeye başlamasına rağmen, o yıllarda teknolojik olarak geride kalması sebebiyle istediği başarıyı yakalayamamış ve kısa bir süre önce yeniden yapılanmaya gitmişti.

Sürdürülebilir bir şirket olma yolunda ilerleyen Fisker, geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve tavanındaki güneş panelleri ile bataryalarını şarj edebilen SUV modeli Ocean ile ses getirmişti.

Fisker ve Tesla'nın haricinde, dünyanın en büyük pick-up pazarı olan ABD'de sadece elektrikli SUV ve pick-up üretimine odaklanan girişimler de bulunuyor.

Bunlar arasında en öne çıkanlar ise Rivian, Bollinger ve Lordstown olarak sıralanabilir.

VİETNAM'IN YERLİ ARACI DA ELEKTRİKLENECEK

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılmasına günler kala, bir başka ülkenin yerli otomobili yoluna tam gaz devam ediyor. Öyle ki, Vietnam'ın bir süre önce küresel otomobil fuarlarında boy gösteren markası VinFast, piyasa çıkmasının üzerinden çok geçmeden gözünü ABD pazarına dikmiş durumda.

Güneydoğu Asya ülkesinin en zengin kişilerinden olan Pham Nhat Vuong'un arka çıktığı VinFast, Vietnamlı iş adamının 2 milyar dolarlık yatırımı ile 2021'de ABD pazarına girmek istiyor.

Söz konusu plana dair açıklamalarda bulunan Pham Nhat Vuong, asıl hedeflerinin VinFast'i uluslararası bir marka haline getirmek olduğunu belirtiyor.

VinFast'in BMW motorlu araçları yıl başından bu yana Vietnam'da satışta. Markanın önümüzdeki yıllarda da elektrikli araç üretmek gibi bir hedefi bulunuyor.

YARIŞTA HAVLU ATANLAR VAR

Tüm bunlar alt alta konulduğunda, Türkiye'nin otomobilinin yüzde yüz elektrikli bir model olarak yollara çıkacak olmasının, oyunun kurallarının yeni baştan yazıldığı otomotiv endüstrisinde elimizi güçlendirdiğini söyleyebiliriz.

Fakat, her ne kadar elektrikli araç rekabetinde yeni kurulan şirketler ile 100 yıldır otomobil üreten firmalar yarışa aynı başlangıç çizgisinde başlamış olsalar bile, markalar arasında yapılan işbirlikleri ile bazı üreticilerin yavaş yavaş öne çıkmaya başladığını da görmek lazım.

Volkswagen, BMW, Daimler, Hyundai, Renault, Honda ve PSA gibi ana akım üreticilerin elektrikli araçlar için Ar-Ge çalışmalarına milyarlarca dolar harcaması ve geliştirdikleri modelleri de pazara sunmaya başlaması, elektrikli araç geliştiren bir takım firmaların havlu atmasına neden olabiliyor.

Bunların başında ise İngiliz teknoloji şirketi Dyson geliyor. Dyson gibi bir devin bile elektrikli araç yarışından neden çekildiğini iyi okumak, yerli otomobil için sürdürülebilir bir strateji geliştirmeye katkı sağlayabilir.

Öte yandan, elektrikli araçların tüm yapılan yatırımlara rağmen dünya otomotiv pazarında yüzde 3.5 paya sahip olması da, daha gidilecek çok yol olması anlamında önümüzde bir fırsat olarak duruyor.

Ayrıca, bu araçlar için kırılma noktasının 2030 yılı olarak işaret edlmesi de, TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin kendini küresel rekabette ispatlaması için yeterli sürenin olduğunu bizlere gösteriyor.

Unutmayalım, bugün dünyanın en değerli beş otomobil üreticisinden biri olan Tesla, yolculuğuna 2003 yılında başlamıştı.

Son olarak, yerli araç hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın, otomobilin dizaynının İtalyan tasarım evi Pininfarina'ya emanet edildiği iddia ediliyor.

Bu iddianın doğruluğu konusunda elimizde resmi bir bilgi yok. Fakat, küresel rekabette söz sahibi olmak açısından, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Cadillac, Volvo, Peugeot, Bugatti, Porsche ve Lamborghini gibi firmalar ile çalışan bir İtalyan firmanın dokunuşu fayda sağlayabilir.