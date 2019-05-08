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Önce yatırım alacak sonra satışa çıkacak!

HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin'de faaliyet gösteren girişimlerden Byton, ilk elektrikli modelini yıl içinde satışa sunmaya hazırlanıyor. Satış ve pazarlama operasyonlarına geçmeden önce yeni bir yatırım turuna çıkacağı açıklanan şirketin, 100 milyon doları Çin'de devlet ortaklı üretim yapan FAW'dan olmak üzere, toplam 500 milyon dolarlık bir finansman arayışında olduğu belirtiliyor. Yönetiminde Nissan ve BMW'nin eski yöneticilerinin bulunduğu Byton'un Kuzey Amerika ve Avrupa pazarına ise 2020 yılında açılması bekleniyor. Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

byton

Çin'in elektrikli otomobil girişimlerinden Byton, Çin Devleti'nin de ortaklığının bulunduğu FAW başta olmak üzere bir grup yatırımcıdan finansman sağlamaya hazırlanıyor.

Kaynaklar, Çin'in en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan FAW'ın tek başına Byton'a 100 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını belirtiyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Byton'un söz konusu yatırım turundan beklentisinin ise 500 milyon dolar olduğu bildiriliyor.

Söz konusu yatırımın gerçekleşmesi halinde, elektrikli otomobil girişiminin piyasa değerini 2.5 milyar dolara çıkarması bekleniyor.

MAO'NUN ARABASINI YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYOR

BMW ve Nissan'ın eski üst düzey isimleri tarafından yönetilen Byton, bahsi geçen yatırımı aldığı takdirde Çin'de 1 milyar dolardan fazla yatırım almış elektrikli otomobil markalarından biri olacak. 

Bir önceki yatırım turunda şirkete 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren FAW, ülkenin eski liderlerinden Mao Zedong'un otomobili olarak da bilinen Red Flag'ı, bir süredir canlandırmak için uğraşıyor.

Bu kapsamda Byton ile işbirliğine giden FAW, Red Flag'ın ürün geliştirme, üretim ve satış operasyonlarında Byton'dan faydalanıyor.

HALKA ARZ EDİLECEK

Ülkedeki Nanjing kentinde bir fabrikası bulunan Byton'un, ilk modeli olan M-Byte'ı yıl sonunda Çin'de satışa sunacağı aktarılıyor. Şirketin, 2020 yılının ortalarında ise Kuzey Amerika ve Avrupa'ya açılacağı kaydediliyor.

Byton'un otomobil satışlarının başlamasının ardından ise, şirketin halka arz edilmesi öngörülüyor.

Geçen yıl yüzde 6 oranında gerileyen Çin otomobil pazarında, elektrikli araç satışları  yüzde 83 oranında artarak 1 milyon 102 bin 375 adet olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar ile elektrikli otomobillerin ülkedeki pazar payı da yüzde 4'e yükseldi.

Bu tablonun da etkisiyle, sadece geçen yıl ülkede faaliyet gösteren elektrikli otomobil startuplarına toplamda 8 milyar dolarlık yatırım yapılmış durumda.

Ticaret savaşlarının etkisiyle 2019'da da Çin pazarında büyüme beklenmiyor. Fakat, Byton gibi pazara yeni girecek oyuncular ile birlikte elektrikli otomobil satışlarında artış öngörülüyor.

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