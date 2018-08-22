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Çinli marka Nio, Tesla'nın başını ağrıtacak

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, hedef tahtasına koyduğu Amerikalı rakibi Tesla'yı kendi evinde vurmayı planlıyor. Markanın küresel pazarlara açılma konusundaki ilk hamlesi, New York borsasındaki halka arzdan sonra yeni kıtada satışlara başlamak. Haziran ayında satışına başlanan Nio ES8 SUV, 2 ayda 17 bin adet satarken, modelin en büyük özelliği özel rakibi Tesla Model X'in benzer özelliklerini yarı fiyata sunabilmesi. Çinli markanın ayak sesleri, önümüzdeki dönemde Tesla için en büyük tehdit olabilir

22.08.2018 - 02:51 | Güncelleme:

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın korkulu rüyası olan Çin'li marka Nio, Amerikalı şirketin anavatanına girmeye hazırlanıyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 2014 yılında kurulan ve yatırımcıları arasında Tencent ve Baidu gibi Çinli firmaların yanı sıra ABD'li risk sermayesi şirketi Sequoia Capital'in de bulunduğu Nio, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de "Tesla savaşçısı" olarak anılıyor.

Öyle ki, Nio'nun sahip olduğu teknoloji Tesla ile benzer seviyede iken, ürettiği modellerin satış fiyatı ise Amerikalı rakibine göre çok daha uygun. Örneğin, Çinli markanın elektrikli SUV'u ES8'nin fiyatı, rakibi Tesla Model X'e göre tam yarı yarıya daha ucuz. Bu farka rağmen, Nio'da müşterilerine Tesla'nın yaptığı gibi hızlı şarj istasyonu ve araç içi yapay zeka gibi özellikler sunuyor. 

İLK HEDEF HALKA ARZ

Yoluna bir girişim olarak başlayan Çinli firma, ABD yolculuğuna ise ilk etapta New York borsasından başlamak istiyor. Wall Street'teki halka arzdan 1.8 milyar dolarlık gelir hedefleyen Nio, söz konusu adımın ardından da yeni kıtada satışlara başlamak istiyor. Küresel bir marka olma hedefiyle çalışmalarına devam eden Nio'nun, hali hazırda Kaliforniya, Münih ve Londra'da da ofisleri olduğunu hatırlatalım. Markanın New York borsası hamlesinin de, küresel pazarlara açılma planının bir parçası olduğu belirtiliyor.

2 AYDA 17 BİN SATTI

Haziran ayında satışına başlanan Nio ES8 SUV, şimdiden 17 bin adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Bu rakam Türkiye pazarında bazı markaların elde ettiği toplam satış rakamından daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Nio'nun 2018'nin ilk yarısında elde ettiği 7 milyon dolarlık gelire karşın, 500 milyon dolarlık zararı bulunuyor.

Tesla'nın ise sadece Çin'de yıllık 2 milyar dolarlık ciro yaptığı göz önüne alındığında, hemen hemen aynı özellikleri yarı fiyata sunabilen Çin'li markanın potansiyeli ortaya çıkıyor. Üstelik Tesla'nın geçmişinin sadece 15 yıl olduğu da hesaba katıldığında, bugüne kadar Çin'li otomobil üreticilerinin karşılaştığı en büyük sorun olan 'marka algısının', Nio için bir sorun teşkil etmeme ihtimali de yüksek.

 

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