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Yıldız Tilbe: Gözlüklerim şekil, önümden çekil

Şarkıcı, Yıldız Tilbe geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş merkezinin otoparkına giderken objektiflere takılan Tilbe, sorulara yanıt vermek istemedi

Yıldız Tilbe

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sosyal medya hesabından yanlışlıkla kazancını paylaşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "Bugün konuşmayacağım" diyerek soruları geri çevirdi.

"GÖZLÜKLERİM NASIL OLMUŞ?"

Objektiflere de yeni gözlükleriyle poz veren Yıldız Tilbe, "Gözlüklerim şekil, önümden çekil" diye espri yaptı. Tilbe, muhabirlere "Gözlüklerim nasıl olmuş?" diye sorduktan sonra, "Beni gözlüklerimle de çek" diyerek poz verdi.

Öte yandan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde tekrar bir televizyon programında yer almak istediğini söylemişti.

 

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