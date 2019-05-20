Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yaz alışverişi yapmak için mağazaları dolaşan Tilbe, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EKRANLARA DÖNMEK İSTİYORUM"

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yanlışlıkla konser başı aldığı ücretleri paylaşarak gündem olmuştu. Tilbe, muhabirlerin bu konu ile ilgili sorularına, "Başka soru sorun" yanıtını verdi. Açıklama yapmayan Yıldız Tilbe, tekrar bir televizyon programında yer almak istediğini söyledi.