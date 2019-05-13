Türk müziğinin başarılı şarkıcılarından Yıldız Tilbe, dün yaptığı paylaşımla gündem oldu. Özel hayatındaki her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı, dün konser ücretlerinin göründüğü iş takvimini paylaştı.

Konserlerinden kazandığı tüm ücreti paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi.

ALDIĞI ÜCRETLER DUDAK UÇUKLATTI

Mütevazi halleriyle tanınan Tilbe'nin aldığı sahne ücretleri ise adeta dudak uçuklattı. 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahne alan Tilbe'nin geceden 350 bin TL aldığı ortaya çıktı.

ANINDA KALDIRDI

Konserlerinden kazandığı tüm ücreti paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi. Şarkıcının aldığı ücretleri gören hayranları ise "Yıldız Tilbe dinlemenin bedeli bırakın da bu olsun", "Diğerleri kazanacağına Yıldız kazansın hak ediyor" gibi yorumlar yaptı.