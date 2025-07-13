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        Haberler Bilgi Yaşam Yıllardır orada olsa da çoğu kişi kullanım amacını bilmiyor: Google'da 'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?

        Yıllardır orada olsa da çoğu kişi kullanım amacını bilmiyor: Google'da 'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?

        Google ana sayfasında yıllardır duran ama pek de dikkat çekmeyen bir buton var: "Kendimi şanslı hissediyorum." Peki bu tuhaf ifadeyle ne anlatılmak isteniyor? Aslında bu buton, Google'ın kullanıcıya sunduğu deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyan bir yenilikti. Ama zamanla ne değişti?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:36
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        İnternet kullanıcılarının çoğu farkında bile değil: Google’ın ana sayfasındaki “Kendimi şanslı hissediyorum” butonu yıllardır orada. Ancak çok az kişi bu butonun ne işe yaradığını ya da neden hâlâ var olduğunu biliyor. Google’ın geçmişine yapılan bu küçük ama anlamlı yolculuk, internet tarihine dair eğlenceli bir detayı gözler önüne seriyor.

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        İLK GÜNLERİN SIRADIŞI DENEMESİ

        Google’ın arama kutusunun hemen altında yıllardır duran ve çoğu kullanıcının göz ucuyla fark edip tıklamaya bile gerek duymadığı bir buton: “Kendimi şanslı hissediyorum.” Bu buton ilk bakışta eğlenceli bir detay gibi görünse de, aslında Google’ın kuruluş felsefesini yansıtan ilginç bir özelliğe dayanıyor.

        Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, kullanıcı deneyimini en üst düzeye taşımayı hedeflemişti. Bu buton, işte bu idealin bir parçasıydı.

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        BUTONUN ASIL AMACI NE?

        “Kendimi şanslı hissediyorum”a tıkladığınızda, Google sizi aradığınız kelimeyle eşleşen ilk siteye doğrudan yönlendirir. Yani sonuçlar listesini görmeden doğrudan ‘en iyi eşleşmeye’ ulaşırsınız.

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        Arama motorlarının sıradan sonuç sıralamasına meydan okuyan bu özellik, zaman kazandırmak ve kullanıcıyı doğrudan amacına ulaştırmak üzere tasarlanmıştır. Ancak zamanla kullanıcı davranışlarının değişmesiyle bu buton daha çok nostaljik bir simgeye dönüştü.

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        GOOGLE NEDEN BU BUTONU KALDIRMADI?

        Yapılan araştırmalara göre, kullanıcıların yalnızca çok küçük bir yüzdesi bu butonu aktif olarak kullanıyor. Hatta bazı yıllarda, butonun şirkete milyonlarca dolarlık reklam gelirine mal olduğu bile iddia edildi.

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        Çünkü kullanıcı arama sonuçlarını görmeden doğrudan siteye gittiğinde, Google reklamları da görüntülenmemiş oluyor. Ancak Google, bu butonu kaldırmak yerine, kültürel bir miras gibi korumayı tercih etti.

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