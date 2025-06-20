Üniversite hayali kuran gençler, YKS ile sınavda verilecek malzemelerle ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. Özellikle "YKS'de kalem ve silgi verilecek mi?" sorusu öğrenciler arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. ÖSYM, sınav güvenliği kapsamında bazı eşyaların içeri alınmasını yasaklarken, bazı temel ihtiyaçları da kendisi karşılıyor. Peki, 2025 YKS'de adaylara hangi malzemeler verilecek, hangileri yasaklı? İşte detaylar...