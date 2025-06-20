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        Haberler Bilgi Gündem YKS'de kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi? 2025 YKS'ye su ile giriliyor mu, neler dağıtılacak?

        YKS'de kalem, silgi, su ve kalemtıraş verilecek mi?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında sınava dair detaylar öğrencilerin gündeminde. Özellikle sınav salonuna hangi malzemelerin alınabileceği ve ÖSYM tarafından hangi araç-gereçlerin verileceği merak ediliyor. Binlerce aday, sınava su götürülüp götürülemeyeceği gibi detayları araştırıyor. Sınav günü sürpriz yaşamamak için sınav kurallarını önceden bilmek büyük önem taşıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:31
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        Üniversite hayali kuran gençler, YKS ile sınavda verilecek malzemelerle ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. Özellikle "YKS'de kalem ve silgi verilecek mi?" sorusu öğrenciler arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. ÖSYM, sınav güvenliği kapsamında bazı eşyaların içeri alınmasını yasaklarken, bazı temel ihtiyaçları da kendisi karşılıyor. Peki, 2025 YKS'de adaylara hangi malzemeler verilecek, hangileri yasaklı? İşte detaylar...

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        YKS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

        YKS'de gerekli eşyaların verilip verilmeyeceği öğrencilerin en merak ettiği konular arasında. ÖSYM konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

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        Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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        SINAVA SU İLE GİRİLEBİLİR Mİ?

        ÖSYM'nin yayınladığı YKS kitapçığına göre öğrencileri sınava su ile giriş yapabilecek. Fakat alınan suyun etiketinin çıkartılması ve şeffaf yazısız şişe ile sınava girilmesi gerekmekte.

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