YKS geç başvuru tarihi 2025: YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?
6 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci 3 Mart tarihinde sona erdi. Başvurularının tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile, YKS geç başvuru tarihleri ve başvuru ücreti netlik kazandı. Bilindiği gibi üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturumdan oluşmaktadır. Peki, "YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 YKS geç başvuru ücreti...
YKS başvurularının sona ermesinin ardından, YKS geç başvuru tarihleri üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, YKS geç başvuru ücretini ve başvuruların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruların başlayacağı tarih...
2025 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YKS geç başvuruları, 11-13 Mart 2025 tarihlerinde alınacak.
2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS başvuru ücreti, her sınav için 450 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.
Buna göre YKS geç başvuru ücreti 675 TL olacak.
2025 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
2025 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.