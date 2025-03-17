Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından organize edilen YKS; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda uygulanmaktadır. Hatırlanacağı gibi YKS geç başvuru süreci 11 Mart Salı günü başladı, 13 Mart Perşembe günü sona ermişti. Geç başvuruların sona ermesi, YKS tarihini gündeme getirdi. Peki, "YKS ne zaman, saat kaçta?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi...