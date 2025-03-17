Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi YKS ne zaman, saat kaçta 2025? İşte ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT tarihleri

        YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT takvimi

        6 Şubat tarihinde başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 3 Mart'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler üniversite sınavı YKS tarihlerine çevrildi. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "YKS ne zaman?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 22:47 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından organize edilen YKS; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda uygulanmaktadır. Hatırlanacağı gibi YKS geç başvuru süreci 11 Mart Salı günü başladı, 13 Mart Perşembe günü sona ermişti. Geç başvuruların sona ermesi, YKS tarihini gündeme getirdi. Peki, "YKS ne zaman, saat kaçta?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi...

        2

        2025 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YKS geç başvuruları, 11-13 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı.

        3

        2025 YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        4

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

        Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

        5

        YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!