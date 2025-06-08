Haziran ayının ilk haftası geride kalırken 2025 YKS için heyecan dolu geri sayım sürüyor. İyi bir üniversiteye gitmenin hayalini kuran yüz binlerce aday, bir yandan son hazırlıklarını gerçekleştirirken bir yandan da "2025 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. 3 oturumdan oluşan ve Haziran ayında düzenlenecek olan üniversite sınavı giriş yerlerinin yakın zamanda erişime açılması bekleniyor. Peki, 2025 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT oturum tarihleri ve detaylar...