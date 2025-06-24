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        Haberler Bilgi Gündem YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YKS TYT, AYT, YDT sonuç tarihi belli oldu!

        YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YKS TYT, AYT, YDT sonuç tarihi belli oldu!

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM sınav takvimi ile YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları ayın tarihte mi açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ile2025 YKS TYT, AYT, YDT sonuç tarihi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:15
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üç oturum şeklinde düzenlenen üniversite sınavı şimdi sonuç adımında. YKS sonuç tarihi bilgisi ÖSYM sınav takviminde yer aldı. YKS sonuçları Temmuz ayında açıklanacak olup sorgulama işlemleri ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuç ayın tarihte mi açıklanacak?

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        2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        TYT, AYT ve YDT sonuçları da aynı gün erişime açılacak.

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        YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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        Sonuç ekranında şu bilgiler bulunacak:

        Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

        TYT puanı ve başarı sırası

        Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

        Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

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        2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

        ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

        2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

        Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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