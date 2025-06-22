''AYT fen kolay, matematik orta. Çalışan yapardı''

''AYT geçen seneden daha zor gibi geldi bana''

''Bir TYT'ci olarak söylüyorum TYT'yi AYT gibi AYT'yi de TYT gibi çözdüm. Bu sene TYT en zoruydu kesinlikle AYTbile normal geldi''

''Fen ortalamaydı. Matematik de ortalama gibiydi. Yani geçen seneden kolaydı AYT orası net''

''AYT matematikte işlem yapmak için sayı arıyorum.''

''Öylesine kendimi denemek için girdim 4 senedir girdiğim en kolay TYT ve AYT'ydi.''

''Tarihin en kolay YKS’sine girdik. Aslında sayısalım ama sınavımı o kadar erken bitirdim ki Eşit Ağırlık bölümünü bile çözdüm. Aynı anda hem tıp hem hukuk kazanabilirim.''

''AYT edebiyat paragrafları çok kolaydı.''

''2020'den bile basitti AYT matematik. Acayip bir şekilde yığılma olacak.''

''13 senedir AYT'ye giriyorum. Bu seneki AYT çok basitti 74.5 net bekliyorum.''

''Dünyanın en kolay AYT sınavıydı.''

''Sınava çalışmaya son 3 ayda başladım ve günde en fazla 4 saat ders çalıştım. Buna rağmen neredeyse full yapacaktım o kadar kolaydı AYT.''

''Aslında edebiyat iyi matematik de güzeldi çok zor değildi ama benim AYT eksiğim var ondan matematik yapamadım neyse geçmiş olsun hepimize.''

''AYT matematiğin ilk 10 sorusu TYT matematiğin ilk 10 sorusundan daha kolaydı.''

''En kolay AYT matematiklerden biriydi bu sınav daha ne bekliyorsunuz.''

''AYT bir bana mı zordu ya? Edebiyat iyiydi de o matematik neydi kalem oynatamadım. Tarih desen Sultan Süleyman girse çözemez.''

''Klasik AYT ayarında fen kolaydı bence matematik zordu.''

''Sayısalcı olarak girdiğim sınavdan AYT matematik yüzünden yanlışlıkla sözelci olarak çıktım.''