2025 YKS sınav yorumları: AYT ve YDT zor muydu, kolay mıydı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2. oturumu Alan Yeterlilik Tesleri (AYT) ve 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT), 22 Haziran Pazar günü düzenleniyor. AYT oturumu tamamlandı. YDT ise 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek. Sınava katılım gösteren öğrenciler sosyal mecralar üzerinden AYT ve YDT sorularının zorluğu hakkında paylaşımlara başladı. Peki, "YKS zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2025 AYT ve YDT sınav soru yorumları ve sosyal medyada öne çıkan detaylar...
2025 AYT ve YDT sınav yorumları gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. YKS zor muydu, kolay mıydı sorularının yanıtı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite adayları, AYT ve YDT sorularına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunuyor. Peki, "AYT ve YDT zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2025 YKS sınav soru yorumları...
AYT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) bu sene 1 milyon 721 bin 60 aday başvurdu. 4 yıllık lisans eğitimi almak için AYT'ye katılan öğrenciler, sınava dair düşüncelerini, sorular hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaştı.
Adayların bir bölümü matematik ve tarih sorularında zorluk çektiklerini ifade ederken, büyük bir kesim ise AYT matematiğin çok kolay olduğunu belirtti. İşte, AYT hakkında yapılan yorumlardan bazıları...
''AYT fen kolay, matematik orta. Çalışan yapardı''
''AYT geçen seneden daha zor gibi geldi bana''
''Bir TYT'ci olarak söylüyorum TYT'yi AYT gibi AYT'yi de TYT gibi çözdüm. Bu sene TYT en zoruydu kesinlikle AYTbile normal geldi''
''Fen ortalamaydı. Matematik de ortalama gibiydi. Yani geçen seneden kolaydı AYT orası net''
''AYT matematikte işlem yapmak için sayı arıyorum.''
''Öylesine kendimi denemek için girdim 4 senedir girdiğim en kolay TYT ve AYT'ydi.''
''Tarihin en kolay YKS’sine girdik. Aslında sayısalım ama sınavımı o kadar erken bitirdim ki Eşit Ağırlık bölümünü bile çözdüm. Aynı anda hem tıp hem hukuk kazanabilirim.''
''AYT edebiyat paragrafları çok kolaydı.''
''2020'den bile basitti AYT matematik. Acayip bir şekilde yığılma olacak.''
''13 senedir AYT'ye giriyorum. Bu seneki AYT çok basitti 74.5 net bekliyorum.''
''Dünyanın en kolay AYT sınavıydı.''
''Sınava çalışmaya son 3 ayda başladım ve günde en fazla 4 saat ders çalıştım. Buna rağmen neredeyse full yapacaktım o kadar kolaydı AYT.''
''Aslında edebiyat iyi matematik de güzeldi çok zor değildi ama benim AYT eksiğim var ondan matematik yapamadım neyse geçmiş olsun hepimize.''
''AYT matematiğin ilk 10 sorusu TYT matematiğin ilk 10 sorusundan daha kolaydı.''
''En kolay AYT matematiklerden biriydi bu sınav daha ne bekliyorsunuz.''
''AYT bir bana mı zordu ya? Edebiyat iyiydi de o matematik neydi kalem oynatamadım. Tarih desen Sultan Süleyman girse çözemez.''
''Klasik AYT ayarında fen kolaydı bence matematik zordu.''
''Sayısalcı olarak girdiğim sınavdan AYT matematik yüzünden yanlışlıkla sözelci olarak çıktım.''
YDT NASILDI, KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) toplam 215 bin 448 aday başvurdu. YDT, saat 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek.
Sınavın tamamlanmasının ardından adayların YDT hakkındaki görüşleri ve sorulara ilişkin yorumları haberimize eklenecektir.
ÜNİVERSİTE SINAVI SORU SAYILARI
TEMEL YETERLİLİK TESTİ
Türkçe 40,
Coğrafya 5,
Felsefe 5,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5,
Temel Matematik 40,
Fizik 7,
Kimya 7,
Biyoloji 6,
ALAN YETERLİLİK TESTİ
Türk Dili ve Edebiyatı 24,
Tarih-1 11
Coğrafya-1 6,
Tarih-2 11,
Coğrafya-2 11,
Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) 12,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6,
Matematik Testi 40,
Fizik 14,
Kimya 13,
Biyoloji 13,