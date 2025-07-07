Aylarca süren hazırlık sürecinin ardından 22 Haziran’da tamamlanan YKS oturumları, üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için sona erdi. Şimdi ise gözler, sınavın kaderini belirleyecek o kritik tarihte: YKS sonuçlarının açıklanacağı gün. TYT, AYT ve YDT sınavlarını geride bırakan adaylar, ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya kilitlenmiş durumda. YKS sonuçları hakkıda detaylar haberimizde...