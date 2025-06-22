YKS maratonu 22 Haziran tarihinde AYT ve YDT sınavları ile sona erdi. Üniversite sınavının sona ermesinin ardından gözler YKS sonuç ve tercih tarihlerine çevrildi. YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin internet adresi üzerinden ve mobil uygulama aracılığıyla yapılabilecek. Peki, "YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl tercih yapılır?" İşte ÖSYM takvimi ile 2025 YKS tercih tarihleri...