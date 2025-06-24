YKS tercihleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2025 YKS tercihi nasıl yapılır?
Üniversite sınavının sona ermesiyle YKS tercih tarihleri gündeme geldi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının soru ve cevap anahtarları kitapçığı yayınlandı. İyi bir üniversiteye yerleşmenin hayalini kuran adaylar sınav sonuçlarının ardından YKS tercih sürecine başlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman yapılacak, YKS tercihi nasıl ve nereden yapılır?
YKS tercihleri için ÖSYM tarih verdi. YKS sonuçları sonrası, başarı sıralaması ve aldıkları puanlara göre kılavuz doğrultusunda tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM AİS ekranından tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki YKS tercihi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
YKS 2025 sonuçları 22 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanacak.
2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS tercihleri henüz başlamadı. Ancak geçtiğimiz sene üniversite tercihleri 25 Temmuz – 2 Ağustos 2024 arasında bir hafta içinde alınmıştı. Bu kapsamda bu yıl da benzer şekilde temmuz sonunda tercihlerin başlaması ve ağustosun ilk haftasında kapanması bekleniyor.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih süreci, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için adayların kılavuzu dikkatle incelemesini ve tercihlerini son güne bırakmamasını öneriyor.