Yol Arkadaşım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yol Arkadaşım filmi 16 Temmuz Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu İbrahim Büyükak tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturmaktadır. Filmi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için, 'Yol Arkadaşım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Yol Arkadaşım filmi hakkında tüm merak edilenler...
Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı Yol Arkadaşım filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Komedi türünde kaleme alınan film, 2017 yılında gösterime girdi. Peki, "Yol Arkadaşım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım ne zaman çekildi?" İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları...
YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur’un kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref’in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.
YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Oğuzhan Koç
İbrahim Büyükak
Emre Kınay
Aslı Bekiroğlu
Eda Ece
Bahar Şahin
Muharrem Bayrak
S. Toygan Avanoğlu
Rahşan Fırtına
Erdem Baş
E. Mesut Kılıç
Sevilay Sandıkçı