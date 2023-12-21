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        Yozgat'a 11 firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:28
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        Yozgat'a 11 firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-20 Aralık'ta, hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.Ç, hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşınma, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş. ile çeşitli suçlardan 5 ay ile 3 yıl 3 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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