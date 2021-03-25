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YOZGAT
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Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi
25 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi
Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi
25 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu / Ek fotoğraflar
25 Mart 2021 Perşembe, 12:00 DHA

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu / Ek fotoğraflar
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)
25 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)
25 Mart 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)
Yozgat beyaza büründü Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü
25 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Yozgat beyaza büründü Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
25 Mart 2021 Perşembe, 12:00 DHA

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
25 Mart 2021 Perşembe, 12:00 DHA

Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı
25 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı
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Namaz Vakitleri YOZGAT Namaz Vakitleri
Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valiliği, yoğun tipi ve kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
25 Mart 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valiliği, yoğun tipi ve kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yerköy’de 3 boyutlu parke dönemi
24 Mart 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

Yerköy’de 3 boyutlu parke dönemi
Öğrencilere İngilizce kursu
24 Mart 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

Öğrencilere İngilizce kursu
Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
24 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
24 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Yozgat'ta kar etkili oldu
24 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Yozgat'ta kar etkili oldu
Yozgat'ta kar etkili oldu
24 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Yozgat'ta kar etkili oldu
Sorgun’da otomobil takla attı: 1 ölü
24 Mart 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Sorgun’da otomobil takla attı: 1 ölü
Pandemi kurul toplantısı düzenlendi
24 Mart 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Pandemi kurul toplantısı düzenlendi
Otobüsle uyuşturucu taşıyan şahıslar yakalandı Yozgat’ta otobüs içerisinde uyuşturucu taşıyan 2 şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yakalandı
24 Mart 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Otobüsle uyuşturucu taşıyan şahıslar yakalandı Yozgat’ta otobüs içerisinde uyuşturucu taşıyan 2 şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yakalandı
Sorgun'da hortum, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
23 Mart 2021 Salı, 16:00 DHA

Sorgun'da hortum, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Sorgun'da hortum, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
23 Mart 2021 Salı, 16:00 DHA

Sorgun'da hortum, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Boğazlıyan Belediyesinden ‘Hoş geldin Bebek’ hediyesi
23 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Boğazlıyan Belediyesinden ‘Hoş geldin Bebek’ hediyesi
Yozgat’ta korkutan görüntü
23 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Yozgat’ta korkutan görüntü
Down Sendromlu ve otizmli çocuklardan eğlenceli performanslar Sorgun Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen programda down sendromlu ve otizmli çocukların gösterileri büyük beğeni topladı
23 Mart 2021 Salı, 09:00 İHA

Down Sendromlu ve otizmli çocuklardan eğlenceli performanslar Sorgun Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen programda down sendromlu ve otizmli çocukların gösterileri büyük beğeni topladı
Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
23 Mart 2021 Salı, 02:00 DHA

Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
Sorgun Belediyesi’nden farkındalık günü programı
22 Mart 2021 Pazartesi, 18:00 İHA

Sorgun Belediyesi’nden farkındalık günü programı
"Bir Fidan Bin Can” Projesi başladı
22 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

"Bir Fidan Bin Can” Projesi başladı
Çözüm Kolejinden “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projesi
22 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Çözüm Kolejinden “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projesi
İnandık barajı çalışmaları devam ediyor
22 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

İnandık barajı çalışmaları devam ediyor
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu Evinde ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
22 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu Evinde ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
Şehitler anısına fidan dikildi
19 Mart 2021 Cuma, 16:00 İHA

Şehitler anısına fidan dikildi
Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası
18 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası
Başkan Yılmaz’dan hayvan severlere plaket
18 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Başkan Yılmaz’dan hayvan severlere plaket