Yozgat'ta nisanda beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde nisan ayında karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Giriş: 20.04.2026 - 12:06
İlçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı 1700 rakımdaki Delihamza mevkisinde etkisini gösterdi.
Karın ardından güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
