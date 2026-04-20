Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Yozgat ve Şefaatli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezi ve Şefaatli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 gram uyuşturucu ve 499 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

