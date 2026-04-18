Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Bozok Üniversitesinde 7. Türk Okçuluğu Yarışması yapıldı

        Yozgat Bozok Üniversitesinde, "Tarih İçin Bir Ok At" temasıyla düzenlenen 7. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması, 19 üniversite ve 30 ilden 440 sporcunun katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 16:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, üniversitenin spor salonunda gerçekleştirildi.

        Organizasyona, 18 yaş altı ve üstü bireysel erkek ve kadın sporcuların yanı sıra üniversiteler, kulüpler ve minikler kategorilerinde yarışan sporcular katıldı.

        Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, AA muhabirine, okçuluğun Türk tarihi açısından önemli bir değer taşıdığını söyledi.

        Yarışmanın temasının bilinçli olarak seçildiğini belirten Korkmaz, "Atışlarımızı 1071 Malazgirt Savaşı ve Alparslan için 10 metre 71 santimetreden yapıyoruz. 1453 İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet anısına 14 metre 53 santimetreden atış gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Ulu Önder Atatürk’ün anısına 19 metre 23 santimetreden atış yapıyoruz." dedi.

        Organizasyonla gelecek nesillere milli şuur kazandırmak olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Onun için geçmişimizi, tarihimizi, geleneklerimizi, atış stilimizi gençlere öğretmek, gelecek nesillere aktarmak için uğraşıyoruz. Gençlerden yoğun bir ilgi var. Şu an 36 bine yakın geleneksel okçulukla uğraşan sporcu var. Bu gittikçe artıyor, bu çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

        Yarışmaya Tokat’tan katılan Başak Atakan da okçuluğa çevresinden görerek başladığını ve ilk kez böyle bir yarışmaya katıldığını söyledi. Ok atmanın kendisine özgürlük hissi verdiğini belirten Atakan, bir tarihçi olarak bu sporu deneyimlemenin ayrı bir zevk olduğunu dile getirdi.

        Tokat'tan katılan Özlem Uçan ise 2010 yılından beri bu yarışmalara katıldığını belirterek, "Yarışmaya baba, oğul, anne ve kız olarak katılan öğrencilerim var. Ailecek yapılabilecek bir spor." dedi.

        Sporcular, daha sonra Malazgirt Savaşı'na, İstanbul'un fethine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ithafen 10,71, 14,53 ve 19,23 metreden hedefe ok attı.

        Yarışma sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara, madalya ve kupaları takdim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 'Tarih İçin Bir Ok At' yarışması 448 sporcu ata sporunda buluştu
        Yozgat'ta 'Tarih İçin Bir Ok At' yarışması 448 sporcu ata sporunda buluştu
        Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Yozgat ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Yozgat ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi arama kurtarma ekipleri kurtardı
        Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi arama kurtarma ekipleri kurtardı
        Yozgat'ta besicilere damızlık manda dağıtıldı
        Yozgat'ta besicilere damızlık manda dağıtıldı
        Yozgat'ta 20 manda üreticilere teslim edildi
        Yozgat'ta 20 manda üreticilere teslim edildi